Владимир Путин: Резервов России хватит для выполнения социальных обязательств даже при ухудшении ситуации в мировой экономике

Перед началом поездки в Псков Владимир Путин собрал на совещание в терминале аэропорта Внуково-2 членов правительства и глав российских нефтяных компаний.

- Мы с вами хорошо знаем, что глобальные финансовые и сырьевые рынки очень чувствительно реагируют на события планетарного масштаба, - президент начал с главного воздействующего сейчас на рынки фактора - коронавируса. - Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе. И мы уже неоднократно отмечали – в России делается всё необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем.

Но основной удар вирус наносит даже не по здоровью человечества, а по экономике планеты.

- Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как реагировать на то, что в этом смысле происходит, - продолжил президент. - Поэтому я хотел сегодня с вами собраться, с руководителями наших ведущих нефтегазовых компаний, посоветоваться, как мы будем реагировать. Негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик.

Глава государства напомнил, что в Китае индексы деловой активности опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года, а мировые фондовые индексы снизились более чем на десять процентов.

- В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года, - подчеркнул он. - Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель. В начале года они находились на отметке 70 долларов за баррель.

Президент подчеркнул, что важно быть готовыми к самым разным сценариям. Хотя для российского бюджета текущий уровень цен на нефть является приемлемым.

- В рамках нашей макроэкономической политики в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Brent в 42,4 доллара за баррель, - сказал Путин. - Более того, наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике. 563 миллиарда долларов у нас международные резервы Банка России и 124 миллиарда долларов – это 7,87 триллиона рублей – Фонд национального благосостояния.

Важнейшей в сложившейся ситуации становится координация с другими странами-экспортерами нефти.

- На следующей неделе состоится встреча в формате ОПЕК+ в Вене. И этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках, - сказал Путин. - Я уже сказал, что хотел с вами встретиться, чтобы посоветоваться, послушать ваше мнение по поводу того, как нам нужно определить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов.