"От рака нам прописали укропную водичку..."

Антошке Мельникову 3 года. Почти. Скоро день рождения. Он проведет его в больнице. И все шансы не дожить до четвертого. У него рак. Злой, неожиданный. Мама до сих пор опомниться не может.

- Не было симптомов! Совсем! Бегал, прыгал, катался на самокате, хорошо кушал, пел песни, делал поделки с сестрой...

А летом прошлого года пожаловался на боль в животике. Врач "Скорой помощи" сказал - колики, сделал клизму. Врач второй прописал укропную водичку. Врач четвёртой смеялся, что мама собралась ложиться в больницу по такому пустяковому поводу. Отправили на УЗИ с подозрением на аппендицит. И увидели опухоль.

Нейробластома, 4 стадия. Метастазы в легких, печени, сонном сплетении и кости. Словно приговор. Онколог позже подтвердил, - да, эта болезнь протекает бессимптомно на первых стадиях. И часто из первой переходит сразу в четвёртую.

- Я забежала к Антоше в кабинет УЗИ, - вспоминает мама, - он кричал до хрипов, звал меня, просил помочь. Я схватила его на руки, обняла с силой, упала на колени, сама кричала...

Врачи выдали неутешительный прогноз. Опухоль 15х10 см неоперабельна, через неё проходит кровоток. Повышенный риск рецидива. Начали лечение. Химия, в том числе высокодозная, трансплантация костного мозга, лучевая терапия. При всем этом шансы выжить - 10 процентов.

- От надписи «Детское онкологическое отделение» мое сердце разбилось на миллионы кусочков, - вспоминает мама, - Мне понадобилась неделя, чтобы понять и принять, что Антоше нужна сильная мама. Быть спокойной, когда тебя душит отчаяние. Всегда улыбаться.

И тут появилась надежда. Есть процедура, сказали врачи, которая позволяет повысить шансы Антошки до 60 процентов. Это иммунотерапия. В России начали ее делать совсем недавно, опыта мало, антитела заказывают в Америке. И стоимость практически та же, что за границей. Бесплатно, по страховке не делают. Самая эффективная иммунотерапия доступна в считанных клиниках мира. Ближе всего - в Германии, в университете города Грайфсвальда.

- Мы прошли три блока химиотерапии, впереди четвертый и забор стволовых клеток, - говорит мама, – Если все будет хорошо, на иммунотерапию мы сможем поехать уже через 4 месяца. Но за это время нам нужно собрать астрономическую сумму – примерно 23 миллиона рублей.

Пятнадцать уже собрали. Осталось меньше половины. Это жизнь сына. Жизнь маленького рыжего пацаненка, который только начал понимать, какая это прекрасная штука - жизнь. Помогите!

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