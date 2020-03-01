2020-03-01T14:35:20+03:00
В мире

Эрдоган открыл границу с ЕС для нового потока мигрантов

За пару дней в Европу перебежало 76 тысяч человек
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В Европу вновь хлынул полок мигрантов с Ближнего Востока.В Европу вновь хлынул полок мигрантов с Ближнего Востока.Фото: REUTERS
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На фоне обострения в провинции Идлиб (где сирийская армия ведет наступление против местных боевых отрядов и их военных советников из Анкары), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неофициально дал добро на открытие западной границы для беженцев. Сейчас именно его страна остается главным заслоном Евросоюза от мигрантов, которые пытаются перебраться с Ближнего Востока в ФРГ, Австрию и другие богатые страны.

В первую же ночь после отмены «стоп-приказа» границу между Турцией и Грецией — главные ворота в ЕС — попытались пересечь 9600 человек. Многих греческие военные остановили и отправили назад. Но далеко не всех. За пару дней, по данным турок, из их пограничного города Эдирне в Элладу перебежало 76 тысяч «соискателей». Есть и другой маршрут: мигранты приплывают на лодках на греческий остров Лесбос, что уже вызвало беспорядки с участием местных жителей, не желающих принимать таких гостей.

— Мотив Анкары прозрачен — поставить Брюссель перед выбором: либо тот принимает новые сотни тысяч беженцев, либо вмешивается и давит на Москву (а значит, и на Дамаск), выбивая уступки для турок под Идлибом, — говорит политолог Михаил Фрибен. — Но нынешняя ситуация сильно отличается от 2014-16 годов. И Россия усилилась, и Европа стала более самостоятельной в защите своих интересов. Так что, вероятно, этот жест отчаяния к серьезным результатам не приведет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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