Путин — о подвиге десантников 6-й роты: Они показали, на что способен русский солдат

В день 20-летия подвига десантников 6-й роты псковской дивизии, вставших в 2000 году в Чечне на пути двух с половиной тысяч террористов, Владимир Путин под проливным дождем возлагал цветы к памятнику перед их воинской частью.

Президенту во Дворце культуры 76-й дивизии показали макет диорамы «Высота 776», посвященной подвигу роты.

- Предполагается, что она будет создана по современным технологиям с классическим подходом, - рассказывали авторы проекта Илья Лебедев и Дмитрий Ананьев, предложившие установить произведение в псковском филиале парка "Патриот". - То есть тут будут современные звук, свет, оборудование для полного погружения, но и живописное полотно.

На полотне авторы намерены изобразить разные моменты длившегося почти двое суток боя, а зритель должен находиться в центре и диорамы, и самих событий. Перед приходом Путина у авторов спрашивали — почему они не хотят портретного сходства с десантниками 6-й роты? И те отвечали, что это было бы тяжело для родных бойцов. Но пришедший вместе с президентом министр обороны Сергей Шойгу придерживался другой точки зрения.

- Сама диарама получилась замечательной, она смотрится неплохо, - взял он инициативу в свои руки. - Но здесь надо, чтобы лица были узнаваемыми, для родственников это важно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763884" frameborder="0"></iframe> Путин пообщался с родственниками десантников 6-й роты.Дмитрий СМИРНОВ

Сами родственники тоже были здесь.

- Большое спасибо вам за память о наших детях, нет слов, чтобы передать вам нашу благодарность, - сказала Путину мама одного из десантников, вручая президенту набор памятных медалей. - Это выпустил наш фонд. Вот центральный памятник - «Купол», вот Санкт-Петербург, ну а это Поклонный крест.

- Хочу, чтобы вы меня услышали, - обратился ко всем Путин. - Я знаю, что есть еще некоторые вопросы, которые предстоит решить. Они связаны с формальными вещами, с уровнем наград и последствиями от этого. Есть определенные, чисто технические сложности, мы постараемся все их решить. Я вчера-сегодня этим занимался, нет пока предложений со стороны правительства, но мы найдем эти решения. Знаю, что в разных регионах по-разному идут доплаты, это мы тоже решим. С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет - мы решаем.

- Огромное спасибо, - ответила мама десантника.

- Вам спасибо за ваших ребят! - отреагировал президент.

- Вы нас награждаете, но у нас есть предложение, чтобы вас тоже наградить, - обратилась к нему мать другого солдата. - Вы заботитесь и о нас, и о всей стране. Это предложение от шестой роты.

- Вы меня награждаете своим доверием. Этого более, чем достаточно, - не согласился Путин.

В зале Дома культуры псковской дивизии ВДВ собрались не только родные десантников, но и ветераны части, юнармейцы Псковской области, а на сцене выступал хор имени Александрова.

- Наша страна переживала тогда очень сложные времена, и, конечно, нашей слабостью воспользовались извне, - заявил глава государства. - Россия была вынуждена противостоять жестоким атакам международного терроризма, речь шла о судьбе страны. И бойцы 6-й роты стояли насмерть, защищая Родину.

В этом выступлении были и очень личные слова Путина, который сам переживал 20 лет назад случившееся.

- Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их - молодые совсем люди, - сказал президент. - И в стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло. Они показали, на что способен русский солдат! Низкий поклон их родителям, близким, слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами. Вечная слава и вечная память бессмертной шестой роте!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763881" frameborder="0"></iframe> Владимиру Путину показали эскиз диорамы «Высота 776», посвященной подвигу псковских десантников.Дмитрий СМИРНОВ

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