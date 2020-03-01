Форум предваряли блок докладов «Устойчивое развитие: цифровые технологии для решения социальных и экологических задач региона» и квиз-сессия. Среди докладчиков выступила и глава проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития» Светлана Герасимова. «У нас была задача соединить тренды устойчивого развития, цифровизации с тем, что происходит в регионе, понять, что именно проекты будут давать для улучшения качества жизни людей и города в целом и для решения социально-экологических проблем», – пояснила Светлана Александровна.

На трёх секциях или, как их назвали организаторы, треках форума – «Люди», «Идеи» и «Места» – встретились представители бизнес-структур, НКО и благотворительных фондов, авторы индустриальных проектов и активные жители города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763888" frameborder="0"></iframe> Норильск принял шестой форум социальных технологий «Город – это мы!».

«Городское сообщество каждый год с нетерпением ждёт проведения форума “Город – это мы!”», – заявила Наталья Коростелёва, заместитель главы города Норильска по социальной политике. – «Сегодня мы видим повышенную активность в каждой секции. Мне очень радостно, что с каждым годом активность становится всё выше, и интерес к тому, чтобы наш город развивался, чтоб люди здесь жили более комфортно, становится всё более явным».

На площадке «Люди» участники форума вместе с модератором создали «портрет активиста» – собирательный образ идеального активного горожанина. Фото: Владимир Волков

Начальник Управления благотворительных программ Департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин подчеркнул: «В этом году у нас очень большое количество местных экспертов, имеющих успешный опыт реализации проектов в Норильске и на Кольском полуострове. Также сегодня выступили два ярких хедлайнера, один из них – это очень известный профессиональный эксперт из Канады Гил Пеньялоса».

Канадский урбанист представил свою программу индустриального развития, которую он назвал «8-80». Суть концепции в том, что на городском пространстве должна быть среда, абсолютно комфортная как для условного 8-летнего ребёнка, так и для 80-летнего пожилого человека. Таким образом будут учтены интересы самых слабозащищенных слоев населения, и существенно повысится комфорт для горожан других возрастов. Кроме того, в современном городе особое внимание должно быть проявлено к пешеходам и велосипедистам, считает Пеньялоса.

На форуме были отмечены и туристические перспективы региона. Фото: Владимир Волков

На площадке «Люди» участники форума вместе с модератором создали «портрет активиста» – собирательный образ идеального активного горожанина. Самыми важными качествами стали неравнодушие и стремление помочь окружающим. Кроме того, активист должен уметь объединять своих единомышленников для слаженной проектной работы, считают форумчане.

В рамках трека «Идеи» по подготовленной организаторами форума инструкции участники создали несколько новых концепций, которые позволят улучшить городское пространство Арктики: от обустройства озера возле местной школы до полноценной горнолыжной базы в черте города.

Марина Вашукова, исполнительный директор «Национальной сети Глобального договора ООН» отметила: «Я участвую в форуме в третий раз и вижу, как с каждым разом растет вовлеченность людей. Организаторы стараются находить и применять новые, все более интересные форматы, и отклик становится тоже более эмоциональным. Радует, что от общего осознания цели устойчивого развития мы переходим к конкретным инструментам для бизнес-практики и повседневной жизни, это самое сложное и самое важное».

В рамках трека «Идеи» по подготовленной организаторами форума инструкции участники создали несколько новых концепций, которые позволят улучшить городское пространство Арктики Фото: Владимир Волков

На форуме были отмечены и туристические перспективы региона. Основатель туристического агентства RussiaDiscovery, специализирующегося на необычных путешествиях по России, Вадим Мамонтов рассказал, что считает главной достопримечательностью Красноярского края: «Для меня это, в первую очередь, водопады на плато Путорана, в этой части у плато нет конкурентов в России. Водопады входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому перспектива привлечения зарубежных туристов у этого направления очень хорошая. Природа, базальтовые скалы, реки, озера – всё это составляет большой и очень красивый комплекс».

Финалом форума стал просмотр документального фильма о корпоративных волонтёрах «Норникеля» «Неравнодушные» с последующим обсуждением важности волонтёрских программ, в том числе – для создания здоровой и дружественной городской среды.