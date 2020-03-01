2020-03-01T17:35:22+03:00
Спорт

Саночник Роман Репилов выиграл Кубок мира

Третий в общем зачете - Семен Павличенко
Сергей КИРИЛЛОВ
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Саночник Роман Репилов выиграл Кубок мира.Саночник Роман Репилов выиграл Кубок мира.Фото: REUTERS
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1 марта, российский саночник Роман Репилов поставил жирную точку в сезоне. На этапе Кубка мира в Кенигзее (Германия) он занял тертье место и выиграл общий зачет, обойдя итальянца Доменика Фишналлера на 16 очков. Третьим по итогам сезона стал прошлогодний обладатель кубка Семен Павличенко, победивший на последнем этапе.

Ну, а для Романа, который уже брал этот трофей три года назад, нынешний сезон получился выдающимся. 23-летний саночник из подмосковного Дмитрова кроме Кубка мира выиграл еще два золота на домашнем чемпионате мира в Сочи.

Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Кёнигзее (Германия), 1 марта

Мужчины. Одноместные сани. 1. Семён Павличенко (Россия) – 1.38,359. 2. Йонас Мюллер (Австрия) – 1.38,362. 3. Роман Репилов – 1.38,426… 29. Александр Горбацевич – 1.44,861. Максим Аравин (все – Россия) не финишировал.

Общий зачет

1. Роман Репилов (Россия) — 765

2. Доминик Фишналлер (Италия) — 749

3. Семен Павличенко (Россия) — 741

4. Иоханнес Людвиг (Германия) — 645

5. Йонас Мюллер (Австрия) — 556

15. Максим Аравин (Россия) — 283

30. Степан Федоров (Россия) — 108

43. Александр Степичев (Россия) — 19

ИСТОЧНИК KP.RU

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