Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады из Киева: Если русский язык не вернут в обиход в Украине - она распадётся. Крым и Донбасс - первые ласточки

- Елена! Возвращение в школы русского языка поддерживают 73% украинцев. Это - данные недавнего соцопроса, который провёл Киевский международный института социологии (КМИС)...

- Да.

Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады: «Если русский язык не вернут в обиход в Украине - она распадётся. Крым и Донбасс - первые ласточки». 00:00 00:00

- Как вы это оцениваете? Смотрите - уже столько времени русский язык на Украине вытравливают и - такой высокий процент желающих его, по сути, защитить. Ну, вот, - хотя бы в школе. Почему?

- Если мы строим демократическую державу, то у детей, родителей, учителей должен быть выбор. Потому что демократия – это наличие выбора.

Если тебя лишают выбора, на каком языке получать образования в родной стране, значит, это - не демократия. Наши нынешние власть имущие всегда клялись и божились в приверженности демократическим принципам, а делают на практике совершенные иные вещи. Можно сказать, что они - первые нарушители конституционных прав в нашей стране.

Конечно, людям это не нравится. И вот то давление, которое совершает власть, достигло уже обратного эффекта. И теперь даже те, кому раньше было все равно, сейчас готовы поддержать тех, кому не все равно и тех, кто желал бы вернуть русский язык в обиход в полной мере. Не только в школы, но и в кинотеатры, и в документооборот, во все сферы жизнедеятельности.

Вот почему такой высокий процент тех, кто за русский - в школе.

- Как власти отреагируют на это социологическое исследование? Не заметят? Скажут - вранье?

- Нет, сейчас власть имущие, в частности, глава комитета Верховной Рады по информационной политике Ткаченко (странно, почему именно он, а не, допустим, глава комитета по образованию), - заявили о том, что они будут, скорее всего, пересматривать - в сторону смягчения языковые нормы - в плане информации. И в плане образования.

- Серьезно?

- Но пока они только об этом заявили. Веры им, конечно, нет. Они могли заявить это просто для успокоения населения, успокоения граждан, для забалтывания этого вопроса. Потому что у нас с 1 сентября 2020 года может исчезнуть вовсе русский язык из образовательного процесса в тех школах малочисленных, которые еще по Украине функционируют. Это именно -русскоязычные. И русскоязычные классы в украиноязычных школах.

Веры им (политикам. - А.Г.) нет. Расслабляться не стоит. Я считаю, что всем, кто заинтересован - из русскоязычных граждан - в сохранении русского языка, как языка обучения, рано расслабляться, рано верить, а надо добиваться, чтобы соблюдали права наших детей.

- Елена, если все же удастся как-то переломить ситуацию, можно ли будет русские школы снова открыть? Ведь преподавателей разогнали, учебники печатать перестали.

- Конечно, начать все заново будет тяжело. Но - дело в том, что важно сегодня понять, что на кону?

Не буду преувеличивать опасность, но, скорее всего, не стоит ее приуменьшать. Но именно языковой вопрос может стать вопросом распада нашей страны.

Ведь ущемляются права подавляющего большинства украинцев, которые на самом деле являются русскоязычными.

- Если русский язык не вернут на Украину, она распадется?

- Если русский язык не вернут в обиход в Украине, то, я считаю, что государство не имеет шансов сохраниться в тех пределах, в которых оно существует.

Крым и Донбасс – это первые ласточки.

И вина за распад страны полностью ляжет именно на русофобов.

(То ли это их план, то есть, сознательный - по развалу, по деконструкции страны, то ли, может, план не их, а - кем-то проплаченный.)

Но языковой вопрос для украинцев является крайне важным.

И все вот эти разговоры по поводу того, что - да что вы, языковой вопрос, да он 358-й в списке проблем насущных! Это неправда. Самые ожесточенные дискуссии, самые непримиримые позиции и самые затяжные митинги в Украине проходили именно по языковому вопросу.

- Спасибо. Рад был вас услышать.