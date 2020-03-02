2020-03-02T00:18:12+03:00
Телевизор

Сериал «Грозный»: Я не узнаю вас в гневе

Начались съемки нового телефильма об одном из самых противоречивых монархов в нашей истории
Глеб ГУБАРЕВ
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В новой картине государя играет Александр Яценко. Фото: Канал «Россия 1»В новой картине государя играет Александр Яценко. Фото: Канал «Россия 1»
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Последний раз о жизни и творчестве самого вспыльчивого русского царя наше телевидение подробно рассказывало 11 лет назад, когда был снят сериал «Иван Грозный». Главную роль в нем исполнил не слишком известный израильский актер Александр Демидов, ну а царя в юности изобразил его тезка Иван Макаревич, сын лидера «Машины времени» Андрея Макаревича. Несмотря на то, что сериал сделал уважаемый режиссер Андрей Эшпай, критики в адрес его детища было немало.

Что будет на сей раз? У руля нового проекта встал Алексей Андрианов, зрителям известный как постановщик первого сезона нашумевшего сериала «Годунов» и еще одного заметного проекта - «София». Нетрудно догадаться, что все три сериала связаны не только именем режиссера, но и исторической конвой: «София», вышедшая на экраны в этой тройке первой, посвящена Софии Палеолог, супруге Ивана Третьего, который, как известно, был дедом Ивана Грозного. Ну а о том, как связаны сам Грозный и Годунов, знает у нас каждый - достаточно вспомнить фразу «Бориску на царство?!» из легендарной комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Главную роль в «Грозном», как и в вышеупомянутом сериале Андрея Эшпая, поделили на двух актеров: молодого Иоанна Васильевича играет звезда «Аритмии» и «Эпидемии» Александр Яценко, в образе царя в зрелом возрасте мы увидим народного артиста России Сергея Маковецкого. Напомним, именно Маковецкий сыграл Иоанна в «Годунове», поэтому зрители, которым понравилась и «София», и история о царе Борисе с Сергеем Безруковым в главной роли, вправе ждать от «Грозного» продолжения телеисторического банкета.

В сериале 2009 года роль государя досталась Александру Демидову. Фото: Кадр из фильма

В сериале 2009 года роль государя досталась Александру Демидову. Фото: Кадр из фильма

КОРОТКО

Помимо Сергея Маковецкого и Александра Яценко, в «Грозном» снимаются Татьяна Лялина, Артур Иванов, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Игорь Яцко, Артем Ткаченко, Леонид Кулагин, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Мария Шумакова, Никита Панфилов и другие актеры.

По предварительным данным, фильм будет состоять из восьми серий, протяженность каждой - около часа. Сериал будет показан на канале «Россия 1» - ориентировочно это случится в следующем году, но точная дата премьеры пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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