Мама Натальи Водяновой рассказала, почему Антуан Арно 8 лет не женился на ее дочери

Свадьба Натальи Водяновой и французского бизнесмена Антуана Арно состоится совсем скоро: 38-летняя модель выходит замуж за 42-летнего сына миллиардера Бернара Арно — второго человека в мире по величине состояния. Наталья и Антуан познакомились в 2011 году и все эти годы не регистрировали свои отношения, хотя у них уже появились двое совместных сыновей. Почему избранник Водяновой не торопился делать ей предложение руки и сердца, рассказала мама модели Лариса Кусакина.

По словам Ларисы Викторовны, виной всему — большая занятость Натали и Арно.

- Мне кажется, они тянули со свадьбой только из-за занятости, а не потому, что проверяли свои чувства, - уверена мама модели. - В наше время есть люди, которые и на одного ребенка не решаются, а у них уже двое сыновей.

Мама Водяновой раскрыла некоторые детали предстоящего торжества: оказывается, оно пройдет не весной, как предполагали поклонники манекенщицы, а в начале лета. Торжество состоится на родине жениха во Франции.

- Я знаю, что свадьба пройдет во Франции, в регионе Шампань в начале лета, но точную дату сказать не могу, - сообщила Лариса Кусакина «Собеседнику». – Я не думаю, что торжество будет скромным, семья Антуана ведь занимает второе место в мире по богатству. Я не принимаю участия в подготовке праздника, так что даже для меня все будет сюрпризом. В последний раз, когда я была в Париже, узнала, что свадьба будет проходить два дня.

Мама модели Лариса Кусакина раскрыла подробности бракосочетания. Фото: Инстаграм.

На свадьбу Наталья пригласила многих родственников и друзей из России. Сейчас мама модели ломает голову над выбором подарка для молодоженов: что подарить таким состоятельным людям? По словам Ларисы Кусакиной, покупка презентов для семьи Наташи всегда была для нее головной болью, ведь у старших детей Водяновой есть все — от айфонов последней модели до самый навороченных ноутбуков. Скорее всего, родственники Натальи подарят ей на свадьбу что-то недорогое, но оригинальное.

С внуками Лариса Викторовна видится регулярно. Чаще всего она летает в Париж в гости к дочке, но и старшие дети модели Лукас, Нева и Виктор время от времени приезжают в Россию. В прошлом году 18-летний Лукас участвовал вместе с мамой в благотворительном марафоне в Москве.

- Все наши внуки просто замечательные. Самое главное, что они знают русский язык, с ними можно пообщаться, - рассказала мама модели.

natasupernova Наталья с детьми Лукасом, Невой и Виктором.

Сама Наталья ранее рассказывала о предстоящем бракосочетании:

- Антуан сделал мне предложение почти год назад, это случилось в день моего рождения. Я подумала, что с наступлением 2020 года наконец пришло время сообщить об этом миру, - призналась Водянова в интервью испанскому Elle. - Мы поженимся совсем скоро. Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Честно говоря, во Франции привыкли к более грандиозным торжествам, поэтому точно найдутся те, кто посчитают нашу церемонию довольно скромной.

С Антуаном Арно Наталья Водянова познакомилась в 2011 году после того, как развелась с британским лордом Джастином Портамном. В браке с английским аристократом она родила троих детей - 18-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву и 12-летнего Виктора. В союзе с Антуаном Арно у нее появилось еще двое сыновей — в 2014 году родился Максим, а в 2016-м — Роман.