Звезда фильма "Раба любви" Елена Соловей вышла в свет после смерти мужа

Елена Соловей, прославившаяся ролью в фильмах "Раба Любви", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Вам и не снилось…", "Единожды солгав" и многих других, впервые за долгое время вышла в свет. Советская актриса полгода назад похоронила любимого супруга - кинохудожника Юрия Пугача, с которым прожила без малого 50 лет. Мужчина умер после пересадки почки. Артистка тяжело переживала невосполнимую утрату и не появлялась на публике. Однако на днях пришла в гости к Андрею Малахову.

Елена Соловей произвела настоящий фурор, появившись впервые за долгое время на публике. Актриса Елена Проклова разместила в блоге фото, которое можно назвать настоящей сенсацией.

Елена Соловей в компании актрисы Елены Прокловой и певицы Елены КамбуровойФото: Instagram.com

В кадре она позирует в компании актрисы Елены Прокловой и певицы Елены Камбуровой. Звезды появились на записи передачи "Привет, Андрей!" . Соловей трогательно держала 79-летнюю Камбурову за руку. Не секрет, что артистки знакомы много лет. Именно Камбурова исполняла песни, звучащие в таких культовых кинолентах, как "Раба любви", "Дульсинея Тобосская", "Небеса обетованные", "Нас венчали не в церкви", "Приключения Электроника", "Гардемарины, вперед!" и многих других.

Поклонники отметили, что женщины прекрасно выглядят. Особо они обратили внимание на преображение Соловей. Многие отметили, что актриса заметно помолодела, хотя, похоже, по-прежнему носит траур.

24 февраля Елена Соловей отметила свое 73-летие. Впервые за долгое время рядом с ней не было ее любимого мужа. Юрий Пугач скончался на 75-м году жизни в США, где последние 30 лет проживали супруги. Друзья актрисы переживали, как она справится с потерей. Их брак называли идеальным. Это как раз тот случай, когда они были друг другу предназначены свыше.

В последнее время кинохудожник сильно болел - ему требовалась срочная пересадка почки. Елена Яковлевна искала ему донора по всему миру. Соловей даже хотела отдать любимому свой орган, но тот отказался. "Юра был не очень здоров. Почку ему пересадили. Все было хорошо, и вдруг 8 июня в час дня он умер", - поделился печальным известием в соцсети его близкий друг - кинохудожник Михаил Суздалов.

mvoice.ru Рассказывая о сыгранных ролях, Елена Яковлевна признавалась: "Все роли, все до одной, которые мне предлагали режиссеры, мне сначала не нравились. Впрочем, может быть, лучше сказать по-другому: всем этим ролям я сначала сопротивлялась, как могла..."

Соловей и Пугач познакомился в 1971 году во время работы над картиной "Драма из старинной жизни". Их роман быстро перерос в брак. У них родились двое детей. А в начале 90-х семья решила эмигрировать в США - у Пугача обнаружили серьезное заболевание. В Советском Союзе не было средств для его спасения, поэтому ради мужа актриса бросила все.

В Америке Пугач занимался художественным дизайном, выставками. Соловей иногда снималась. Позже она стала преподавать актерское мастерство в университете Нью-Йорка. Но, безусловно, в СССР она была более успешной. "Я понимала: счастливый этап моей жизни как актрисы, где были успех, аплодисменты, признание поклонников, закончился с переездом в Америку", - делилась Соловей.

С первого курса Елену регулярно звали на съемки, но сначала это были второстепенные роли. Первую узнаваемость Соловей получила после выхода фильмов "Цветы запоздалые" и "Король-олень". После окончания института ей предложили играть в Малом театре.

777alic Имя Елены Соловей прославил на всю страну Никита Михалков

Имя Елены Соловей прославил на всю страну Никита Михалков, который снял ее в своей картине "Раба любви", ставшей шедевром. С тех пор словосочетание "раба любви" закрепилось за Еленой как второе имя.

Соловей называли музой Михалкова. Мало кто знает, но Елены могло не быть в фильме "Неоконченная пьеса для механического пианино". Никита Сергеевич изначально делал картину именно под Соловей, которая к моменту начала съемок родила дочь и наотрез отказалась надолго отлучаться из дома. Михалков взял на место Елены Яковлевны другую актрису, но ближе к концу съемок отправил ассистента за своей музой и велел без нее не возвращаться. На место съемок артистка прибыла вместе со всей семьей и грудной дочерью.

eliss_veta "Одинокая женщина желает познакомиться"

Эмиграция звезды советского кино стала ударом для ее многочисленных поклонников. В настоящее время Елена трудится в созданном ею театральном кружке, в котором занимаются дети из русских семей. По словам звезды, она давно привыкла жить в США, совершенно не скучая по прежней славе. "Помню, когда в первый раз оказалась на Манхэттене, у меня перехватило дыхание. Было впечатление, что это какой-то сказочный город. Сейчас этого ощущения уже не возникает. Мне нравится местный ритм жизни, что я могу никуда не спешить, спокойно гулять. Представляете, меня до сих пор узнают на улице некоторые русские туристы, хотя мне казалось, что я совершенно неузнаваема", - рассказывала Елена.

Она считает, что семья - это самое главное. "Без семьи мы ничего из себя не представляем. Все остальное - это суета, пустое. Я получаю такое наслаждение от общения с близкими, с этим ничто не сравнится", - резюмировала актриса.