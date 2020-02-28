Режиссера фильмов "Кармен" и "Дюба-дюба" Александра Хвана ввели в кому

Режиссер Александр Хван получил широкую известность в 1992 году после выхода на экраны картины "Дюба-дюба" с Олегом Меньшиковым в главной роли. Фильм бы впоследствии удостоен награды кинопрессы за лучший дебют и принимал участие в Каннском кинофестивале. Всего на счету режиссера около 30 проектов, в том числе и сериал "Марьина роща". В его фильмах дебютировали Максим Аверин, Ольга Арнтгольтц и Игорь Петренко. Однако мало кто знает, что последние три года оказались очень тяжелыми для мэтра.

Александр Хван был экстренно госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Его ввели в кому после того, как у 62-летнего создателя фильмов "Кармен", "Дюба-дюба", "Жизнь без Веры" и многих других возникли проблемы с легкими.

"У Саши хроническая обструктивная болезнь легких из-за многолетнего курения. Он по-прежнему в больнице. Две недели в искусственной коме под аппаратами, подключен к вентиляции…", - цитирует близких Александра Федоровича "СтарХит".

Сейчас Хвану необходима помощь сиделки. "После случившегося ему надо кардинально изменить образ жизни. Врачи категорически запретили курить. Если нарушит правило, то остаток жизни может провести с трахеостомой - специальной трубкой в горле", - посетовали друзья.

Ранее уже появлялась информация о госпитализации режиссера. Так, в 2019 году он был доставлен в больницу из-за обострения хронического бронхита.

Стоит отметить, что несколько лет Александр Федорович живет в Доме ветеранов кино. Туда он переехал, не потянув съемное жилье в Москве. Режиссер ютится в крошечной комнатке. "Я еще с 1996 года, после развода с первой женой, живу на съемных квартирах. И вполне к этому привык", - цитирует постановщика "Экспресс газета".

Работы с начала 2016 года у него почти не было. "У меня в жизни было два таких провальных периода. Первый - после кризиса 98-го, когда картины перестали запускать вообще. В тот год я просто валялся в кровати, курил и должал за съемную квартиру. Но потом появился проект «Черная комната», для которого я снял две новеллы - «Клеопатра», в которой дебютировал Игорь Петренко, и «Ведьма». После наступило счастливое время: денежная работа шла одна за другой, у меня появилась молодая супруга, ребенок родился… Но в начале 2016-го все опять свернулось", - сетовал режиссер.

Он прославился после выхода на экраны фильма "Дюба-дюба", где главную роль сыграл Олег Меньшиков. "Я не был с ним знаком до съемок. Посмотрел его работы, пригласил на пробы и утвердил", - делился постановщик. А бывшую жену Владимира Вдовиченкова и вовсе считает своим детищем. Ольга Филиппова сыграла главную роль в ленте "Кармен". Это был ее дебют.