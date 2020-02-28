2020-02-28T13:07:05+03:00
Происшествия

В Подмосковье избили бывшую участницу Дома-2

Девушку доставили в больницу подшофе и с гематомами на лице [видео]
Наталия ЕРОШКИНА
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Мы решили поговорить с самой Ксенией и узнать подробности произошедшегоМы решили поговорить с самой Ксенией и узнать подробности произошедшегоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Эта история произошла 21 февраля в подмосковном Звенигороде. Рано утром в Звенигородскую ЦГБ пришла молодая девушка с двумя большими синяками на лице, она была очень расстроена. Где она получила такие травмы, 23-летняя Ксения Кижаева говорить наотрез отказывалась, но потом всё-таки рассказала врачам, что с ней произошло. Оказалось, что побои красавице нанесли не случайные хулиганы на улице, а любимый молодой человек в той квартире, где пара проживала совместно. А сама девушка - бывшая участница проекта Дом-2.

— У девушки были диагностированы подкожные гематомы обеих глазничных областей и состояние алкогольного опьянения. Врачам она пояснила, что данные травмы ей нанёс сожитель по месту жительства, — рассказал kp.ru источник в больнице

Информацию о таких случаях врачи больницы обязаны передавать в полицию. Поэтому в этот же день об обращении Ксении за медицинской помощью сообщили в местный ОВД, теперь по данному факту проводится проверка.

Мы решили поговорить с самой Ксенией и узнать подробности произошедшего, но как-то комментировать эту ситуацию kp.ru девушка отказалась. Но в своём инстаграме выложила видео, в котором сообщила, что ей "зашили голову", в руках Ксения держит какие-то справки.

В Подмосковье избили бывшую участницу Дома-2.

Ксения Кижаева пришла на проект Дом- 2 Остров любви на Сейшелах в ноябре 2016 года, чтобы забыть прошлые отношения и найти новую любовь. На тот момент она стала самой молодой участницей телепроекта, ей было всего 19 лет. Девушка рассчитывала на взаимность ведущего Никиты Кузнецова, но отношения не сложились. К Ксении проявлял симпатию Глеб Жемчугов и Олег Бурханов, но мама предупредила девушку, что это не подходящие варианты. Ксения провела на шоу всего 41 день и покинула проект так и не встретив свою любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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