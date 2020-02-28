«Метастазы в голове, еще неделя — и я бы сдох»: излечившийся от рака Шура уверовал в бога

Исчезнувший со сцены на несколько лет эпатажный артист сейчас снова в строю — колесит по стране с гастролями, записывает песни и клипы. И хотя 44-летний Шура продолжает держаться на хитах девяностых - «Твори добро», «Холодная луна», «Ты не верь слезам», в нем сложно узнать того эпатажного парня в диких нарядах, который когда-то взрывал танцполы. Шура вставил зубы, заметно располнел — как оказалось, это следствие гормональной терапии, которую певец проходил во время лечения онкологии. С диагнозом «рак» Шура боролся пять лет, но сегодня благодарит бога, что тот послал ему болезнь.

- Вопрос «За что?» у меня даже не возникал, я и так знал точно - не фиг было жрать столько наркоты, - признался артист в интервью. - Я ведь плотно сидел на препаратах. Приходил домой со стадиона, где собрал 20 тысяч народу, в четыре стены — ни кошки, ни собаки, ни любимого человека. Брал «дорожки» за закрытыми шторами и ложился спать. За ночь я успевал спустить на наркоту все свои бешеные гонорары — даже пожрать с утра было нечего. Плотно употреблял с 1998 до 2001 года, друзья много раз приводили меня в клинику, но все было бесполезно.

Певец уверен, что болезнь пришла к нему очень вовремя:

- Боженька просмотрел и подумал: «Ну как его ещё остановить?». Когда я узнал о диагнозе, в тот же день пошел в церковь, поставил свечку Николаю Чудотворцу. Я и раньше был верующим, но теперь особенно — часто хожу в церковь, особенно люблю церквушки в маленьких городах… Зависимость от наркотиков отрубило сразу. Я лег в госпиталь, прошел химиотерапию. Врач сказал: «Ещё неделю - и ты бы сдох», метастазы были уже в голове. А мне прямо в больнице в форточку закидывали дозу, представляете? Не отпускали, потому что на мне хорошо зарабатывали.

По словам Шуры, многие друзья в тот момент о нем просто забыли. Поддержали лишь Любовь Успенская, Лолита Милявская, Алла Пугачева и Дмитрий Маликов. Однако, излечившись от наркомании и победив онкологию (для этого Шура прошел 18 сеансов химиотерапии и перенес операцию по удалению яичка), артист все равно не стал приверженцем здорового образа жизни.

- В данный момент я лечусь от алкоголизма — зашился три месяца назад, не пью, очень боюсь, - признался Шура в интервью Ютуб-каналу «Блокнот». - Хочу завести детей, сейчас же не проблема договориться с суррогатной мамой. Но из-за своих пагубных пристрастий пока боюсь, думаю, приду к этому годика через два.