В Сочи прошла Зимняя инженерная школа для лучших студентов страны

Зимняя инженерная школа прошла в феврале в Сочи на площадке пансионата «Бургас» (входит в Группу Синара) уже в третий раз. На нее собрались 300 студентов из 42 регионов страны. Чтобы попасть в школу, им нужно было пройти тестовое задание и написать мотивационное письмо. Конкурс превышал четыре человека на место.

Школа прошла в рамках Всероссийской студенческой олимпиады «Я - профессионал» по направлениям «Программная инженерия» и «Радиотехника». Ребята посещали лекции, мастер-классы и тренинги, которые проводили преподаватели вузов и бизнес-тренеры. Ее активно поддержали Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа Синара, они же выступили партнерами Зимней школы по материаловедению и строительству, которая закончилась чуть раньше. Для компаний такие проекты — отличные площадки для поиска перспективных кадров.

- Мы продолжаем практику знакомства с самыми успешными и перспективными студентами, которые в недалеком будущем могут стать членами команды ТМК и Группы Синара. У нас сильный HR-бренд, современное производство и уникальная научно-техническая и исследовательская база. «Эти составляющие мы считаем крайне привлекательными для выпускников», - говорит Елена Позолотина, директор Корпоративного университета ТМК2U, заместитель генерального директора по персоналу ПАО «ТМК». - Зимняя школа – это эффективныи инструмент работы с вузами. Здесь мы можем отобрать самых талантливых, мотивированных и профессиональных инженеров и специалистов. За время существования олимпиада зарекомендовала себя как реально деи ствующии социальныи лифт.

Большои интерес у ребят вызвали лекции о новых технологиях и разработках. К примеру, начальник отдела по проектированию скважин «ТМК-Премиум Сервис» Альберт Агишев рассказал о современных решениях при проектировании нефтегазовых скважин, замгендиректора РосНИТИ по научнои работе Александр Выдрин раскрыл секреты цифровых двои ников трубопрокатных агрегатов, а заместитель технического директора ТМК по развитию цеховых информационных систем Ольга Повышева рассказала о том, как происходит цифровая трансформация в трубной отрасли.

Наталья Бушина, студентка Уральского федерального университета, делится впечатлением о Зимней школе:

- Школа мне очень понравилась, хотя мне хотелось бы больше индивидуальных заданий, чтобы была возможность проявить себя. Мне особенно понравился тренинг про эмоциональный интеллект (тренер — Ольга Рудь, корпоративный университет ТМК2U), он был безусловно полезен и заставил задуматься. Так же тренинг, который касался мотивации (тренер — Виктория Дихорь, УрФУ), тренер очень интересно рассказывал, мы не замечали, как пробегало время. Программа очень насыщенная, лекции интересные, темы очень актуальны.

Помимо научной части студенты могли попробовать себя в ораторском мастерстве и изучить приемы успешного трудоустройства.

- Такому не учат в вузе, - говорит Мария Серова, студентка Санкт-Петербургского госуниверситета. - За полтора часа узнаешь тонкости в составлении резюме и успешном прохождении собеседовании , на что, в первую очередь, обращают внимание HR-специалисты. Полезныи и даже необходимыи опыт для каждого студента.

При этом учебный процесс во время Зимней школы шел параллельно со спортом и развлечениями. Ребята ездили на экскурсии, участвовали в соревнованиях, вместе делали зарядку.

- Классная атмосфера, здесь темп жизни другой. «Возвращаться обратно в учебу кажется несколько рутинно, потому что здесь зарядка, здесь позитив, здесь единомышленники», – говорит Ольга Пустовалова, студентка Уральского федерального университета.

СПРАВКА «КП»

Всероссийская студенческая олимпиада «Я - профессионал» - это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Олимпиада входит в число проектов платформы «Россия - страна возможностей», созданной в 2018 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Организаторами олимпиады выступают Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). ТМК и Группа Синара третий год подряд выступают партнерами олимпиады.