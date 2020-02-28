Захар Прилепин: про «Совок», Шнура, отставку Суркова, украинство, Путина и империю

ЗАПРЕТИЛ БЫ ИНТЕРНЕТ

Кади:

- Захар, вы хотите стать президентом России?

Прилепин:

- Президентом нет. У нас есть президент, зачем?

Кади:

- Давайте пофантазируем. Если бы вы стали президентом России, каким бы был ваш первый указ?

Прилепин:

- Есть масштабные задачи, которые надо решать. И они указом не решаются. Понятно, что огромное количество русскоязычных граждан бывшего СССР остались, по сути, без присмотра. Есть эти проблемы, есть территориальные проблемы, проблемы бедности и налоговой системы, что у нас богатые и сверхбогатые платят столько, сколько и бедные. Эти вещи не рубятся с плеча. Я вот стал президентом в своем страшном сне и вот прямо вот мой первый указ. Второй и третий. И все исправил. Любое действо требует колоссальной подготовки переговорной и дипломатической, согласование всех различных интересов.

Нет, в таком формате – давайте первый указ, я размышлять не буду. Мне жена написала недавно смс, что ужас, просто дети наши прекрасные и начитанные уползают в интернет. И встают утром со стеклянными глазами. И в школу. Говорит: запрети интернет! Стань президентом и запрети интернет! Два часа в день, чтобы все включали по звоночку и выключали. Чтобы этот рубильник был у тебя, чтобы люди оторвались от гаджетов. Иногда я смотрю на происходящее, иногда даже сам туда забираюсь и думаю, нет, надо запретить. Реально. Час в день чтобы стран получала, а все остальное время занимался созидательной деятельностью. У нас тогда все видеоблогеры и прочие пойдут на работу. Начнут дрова рубить, пилить, на скрипочке играть. Делом займутся. Огромное количество граждан, которое занимается бог знает чем.

Кади:

- В вашей программе «Уроки русского» вы сказали, что надо бить железной линейкой по губам тем, кто употребляет слово «совок».

Прилепин:

- Железной? Можно и железной.

Кади:

- Почему так категорично? Я периодически употребляю это слово, будете бить?

Прилепин:

- Намек или предложение? Ну, нехорошее слово. Я тоже его употребляю, иногда даже ставлю в саркастическом смысле, когда делаешь блог, решеточку, пишешь тему.

Это просто дает неправильное представление об иерархии, в том числе, молодым людям. Молодые люди выползли из своего яичка, проклюнулись, выползли на белый свет. И они такие свободные все, смотрят на все это и говорят, вот эти совки. Вот теперь мы другие. Мы свободные.

Мы живем в мире символов, в том числе, языковых. Если мы какие-то вещи называем неправильно, то это контрпродуктивно для нашего собственного сознания. Значит, мы просто идем в противоположную сторону. Потом, придумайте хамское слово по отношению к родителям, к бабушкам и дедушкам. Мы выросли в этой стране и мы все дети «совков». Обзови своих маму и папу.

Не хотим же мы какие-то народы называть уничижительными именами. Почему мы называем граждан огромной страны, совершивших аномальное количество подвигов, погибших в безумных количествах, говорим «совки».

О ПРАВИЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЕ

Кади:

- Вы раскритиковали группу «Порнофильмы.

Прилепин:

- Один текст прочитал. Не, музыка достаточно банальная, но то, что они при этом выкрикивают, мне кажется, выходящим за грань.

Кади:

- И вы написали в фейсбуке, мол, вот вы сейчас не обращаете внимания, а потом, когда придут вас шатать, вот тогда вы поймете, что ничего не делали и упустили из виду. А что? Запрещать выступать им?

Прилепин:

- Я не про это говорил. У нас лет двадцать как, чуть меньше, у нас пытаются сформировать молодежную политику, в том числе, недавно ушедший в медитацию Владислав Сурков. Человек крайне одаренный, но та форма работы с молодыми людьми, которая до сих пор практиковалась, да и в целом практикуется сегодня, она мне не кажется удовлетворительной. Она построена на парадоксальных для меня принципах, которые не дают никаких результатов. В целом мы не имеем серьезной базы молодых людей, для которых элементарные понятия типа Родины, патриотизма, Отечества, Донбасса, Сирии, вооруженных сил, религии любой являются, как минимум, положительной коннотацией. Для подавляющего количества молодых людей все это предмет зашквара, как они называют.

Писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии "За правду".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мне периодически говорят, что есть другая молодежь. Она совсем не такая. Она по-другому не все это смотрит. Она, наверное, есть, но ее не видно ни в соцсетях, ни в видеоблогингах, ее не слышно. А слышно вот эту молодежь. И она организует пространства, подает тренды, заявляет о своем праве на такое скептическое отношение ко всем вещам, которые являются определяющими для России.

Это проблема.

Кади:

- Как ее решать?

Прилепин:

- Аккуратно и тактично. Ни в коем случае не запрещая группы «Порнофильмы». Конечно, нет. Но те люди, которые находятся в системе управления, в том числе и радиостанции, они втайне разделяют позиции группы «Порнофильмы» по отношению к разнообразной вате и ватникам, прочим милитаристским негодяям. А позицию Юли Чичериной, скажем, не разделяют. Поэтому они организуют и фестивали, и сетку в звучании на радиостанциях, где составляется определенный контекст. И вот с этими людьми стоило бы отдельно поговорить. Сесть за стол и поговорить. Мы все понимаем, молодцы, но давайте, создайте хотя бы равновесие. Равновесия нет и над ним никто не работает.

Кади:

- Я видела в ютьюбе вашу программу с реперами. Чего вы добиваетесь совместными передачами? Привлечь внимание молодежи? Понимаете ли вы, что не так это работает. Вы в лоб говорите о политике. Это не изящная пропаганда.

- Знаете, в чем прикол? Я сижу и прямо в лоб говорю в разговоре с Андреем Бледным или с кем угодно о каких-то вещах, которые мне кажутся диктоватыми. Но дело в том, что мои оппоненты по, условно, либеральному лагерю не стесняются в лоб говорить все то же самое для молодых. Вот там не смущает. Вот я говорю: государство, Сирия, Донбасс, армия, спецслужбы, патриотизм. Говорят, о, нет, ты прямо в лоб, так с молодежью нельзя. А эти выходят ребята, говорят, смешные и нелепые попы, тирания. И никто не говорит, а чего-то вы так напрямую, надо с молодыми людьми поаккуратнее.

Люди на отрицалово покупаются. И сидят с честными глазами, уверенные, что это не пропаганда. А это такая же пропаганда, просто она лобовая и совершенно бесстыдная.

Чем отличается российский Киселев от украинского? Ничем. Но этот типа зашквар, а там-то нет. Молодые люди, это смешно. Мне некогда подольститься к вам и попытаться вам понравиться. Я вам просто сразу все скажу. И вижу, что реакция взбешенная, люди раздражены. Это значит, что я им наступит на больное место. И какие-то вещи они запомнят. Я это из юности помню. У меня были такие же сотоварищи лохматые хипаны, рокеры в 89—91-м годах. И они все были такие за демократов, за Горбачева, за Ельцина. Просто все, свобода пришла! Сейчас они все выросли. Им по 45 и за 50. И они все уже взрослые и ватные, да, нас тогда просто заносило. И это тоже вырастут. Но им кто-то первым должен об этом сообщить, что это все очень просто – отрицать семью, Бога, Родину, историю.

Кади:

- Может, хитрее поступить? Главный закон драматургии – конфликт.

Прилепин:

- Я втайне подозреваю, что наши чиновники — они генерации 90-х. Они относятся безо всякого вдохновения ко всей работе. Сейчас сменились тренды, вроде бы надо в эту сторону, но они, скорее, симпатизируют вот тем вот блогерам, о которых вы говорите. Они посматривают, что там Миша Козырев написал, что там Парфенов рассказал, что там Невзоров и кого обхамил. Они одним глазком туда. И думают, вот там нормально. А я вот хожу, чиновник, тьфу, противно! Рашка, ну, ладно… Из-за того, что они так относятся, у нас и результаты такие. Молодые люди, вот это и чувствуют. Когда они смотрят на условного Невзорова, они говорят, вот, ну, да. Он всей душой просто вкладывается в то, что он произносит. А когда смотрят на Кремль, то ли верят, то ли нет. Скорее, нет.

ШНУР НАЗВАЛ МЕНЯ ПИСАТЕЛЕМ-МЕНТОМ

Кади:

- Валерия, певица, планирует создать партию «Сильные женщины», Шнур вступил в «Партию Роста». Как вы вообще относитесь к тому, что люди творческий профессий идут в политику?

Прилепин:

- Нормально отношусь. Этот тренд был всегда. Я в свое время, не так давно, сделал программу «Уроки русского», где перечислил аномальное количество русских писателей и поэтов, которые занимались чиновничьей, административной, политической деятельностью, достигая сверхвысоких положений. Гаврила Державин, скажем, классический русский поэт, может быть, он чуть поменьше был Дмитрия Медведева в статусе и чуть повыше Владислава Суркова. Салтыков-Щедрин был губернатором. И так далее. Это огромное количество литераторов. Поэтому это нормально. Тем более, мы же знаем примеры. И в ряде европейских государств люди из мира литературы становились президентами. Конечно же, там Рейган, Шварценеггер… А когда у нас тут увидели Стивена Сигала, который пришел работать в МИД, - о, типа, как смешно… Рейган и Шварценеггер - не смешно, а Сигал - смешно…

Кади:

- А почему Стивен Сигал? Русских людей в России мало?

Захар Прилепин и Стивен Сигал на учредительном съезде партии "За правду".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прилепин:

- Дело в том, что Стивен Сигал занимается международными программами в рамках МИДа и в нашей партии он нужен ровно для этого. Для того, чтобы нам иметь разнообразные контакты с Японией, с Китаем, со Средней Азией - Сигал отличный ресурс. Как минимум, с ним можно приехать в любой город из названных стран и встретиться с местным руководством, потому что я приехал со Стивеном Сигалом. Это очень важный ресурс. И глупо его не использовать. У нас много русских людей, но, если я с Петром Кузнецовым приеду куда-нибудь, никто на это не отреагирует. И потом, он очень прошаренный, дико образованный, очень умный, очень глубокий человек. Я с ним сейчас много общаюсь, у него замечательные идеи и очень серьезное, глубокое к этому отношение. Поэтому - что за узкий национализм такой?

Кади:

- Вы считаете Шнурова конкурентом, политическим, в данном контексте?

Прилепин:

- Я считаю, что он вполне может серьезно отнестись к новому этапу в своей жизни. Считаю ли его конкурентом? Нет, не считаю. В силу объективных причин. Мне вообще кажется, что он по типу неполитический человек и человек не очень устойчивый… к этим кризисным ситуациям. Я думаю, что он будет крайне озадачен и удивлен тем нервическим тремором, который характерен для нахождения в политической жизни. Это место как бы колоссального неприятия огромного количества людей реальных или мнимых к тебе как к таковому, чем бы ты ни занимался, как бы у тебя позиция ни была.

Кади:

- Он ревностно относится тоже к вашей политической карьере, пишет какие-то стишочки…

Сергей Шнуров после встречи с региональным отделением Партии роста в Челябинске. Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Прилепин:

- Один, да, написал стишок. Писатель-мент он меня обозвал. Я тронут. Ну, как бы - писатель-мент - ха-ха-ха… по-моему, это не очень глубоко.

НЕМЦОВА УБИЛИ УКРАИНЦЫ

Кади:

- В Праге появилась площадь Бориса Немцова, как вы к этому относитесь? Популизм?

Прилепин:

- Я отношусь к этому… ну, дурь… Они сейчас уже не знают, кто такой Борис Немцов, а через 5 лет, через 15, через 25 лет они будут думать, что она в честь каких-то немцев просто названа. Чтобы навредить России, наши европейские коллеги, нации, народа и государства, спасенные нами от фашизма, они какой только дурости не совершают. При всей личной человеческой симпатии к Борису Немцову, которого я никогда не любил, как политика, но человек он был красивый, улыбчивый такой. Ну а что такого совершил в своей жизни Борис Ефимович Немцов? Ну, был губернатором. Я, как человек, живший в Нижегородской области, хочу сказать, что он был неуспешным губернатором. Показатели экономические и обвал в сфере сельского хозяйства были просто катастрофические.

Кади:

- Есть версии, кто его убил?

Прилепин:

- Я думаю, что это инициировала украинская сторона в искренней надежде на то, что убийство Немцова произведет социальный взрыв в России и там снесут тиранию Путина и как бы русская оппозиция нападет с тыла на Донбасс и Крым и так далее. Просто неумные люди принимали это решение.

РУССКИЕ И ПУТИН

Кади:

- Поговорим о поправках в Конституцию. Вы несколько раз предлагали поправку о поддержке русских и русскоязычных за пределами России. В чем конкретно будет выражаться эта поддержка?

Прилепин:

- Это вопрос очень сложных формулировок. Я сразу, когда выступал перед Владимиром Владимировичем, предложил вариант Израиля, чтоб нас не обвинили в имперской экспансии. Вот там у них в основном законе Израиля прописана поддержка евреев за пределами их страны. Я сказал - если мы боимся как-то подставиться, то можно просто списать у Израиля и никто нас не обвинит, что мы сделали что-то не так. А вот когда Вячеслав Никонов предложил уже, Владимир Владимирович Путин сказал, типа, необходимо, но нужно очень аккуратно с формулировками, потому что продолжаются переговоры с бывшими советскими республиками на самые разные темы… Надо вносить такие поправки, чтобы нас не обвинили в милитаристских устремлениях и в то же время чтобы мы точно знали, что мы обязаны отвечать за русских и русскоязычных людей, людей, видящих себя в контексте русского мира, на всей планете.

Кади:

- Есть мнение, что через поправки в Конституцию Путин хочет продления власти…

Прилепин:

- Ну да, есть мнение, только никто не может указать на эту строчку, на этот пункт… Потому что там нет этого. Там о другом идет речь. Даже иногда о противоположном идет речь. Поэтому никто заметить не может, но все подозревают, что есть подвох. Меня это очень мало волнует - наличие подвоха. Потому что его в прямом смысле там нет, а в опосредованном - это как прочитать. А вот те поправки, которые мы внесли, о том, что брак - союз мужчины и женщины, о том, что неотчуждаемость территорий России, что мы не торгуем территориями… Там огромное количество социальных поправок по поддержке бедных слоев населения, поддержке семьи, по медицинским делам Рошаль очень хороший и продуманный блок предложил. Ну и так далее. Это все жизненно важно. Это просто те вещи, которые болели у меня в сердце 25 лет.

Кади:

- Вы в соцсетях называете Путина императором. Вы знаете то, чего не знаем мы?

Прилепин:

- А что, мы живем в империи - я думаю, что это знают все. Ну, иногда называю… и не только в соцсетях. У меня есть роман «Некоторые не попадут в ад» и я там, не называя по имени президента, называю его императором. Ну и что такого? У нас - империя. Я в империи живу. А империей управляет император.

УКРАИНЦЫ И СУРКОВ

Кади:

- Сурков. Как вы восприняли новость об его отставке?

Прилепин:

- Я не сверяю свою жизнь с присутствием Владислава Суркова.

Кади:

- Ну, все равно, это значимое событие…

Прилепин:

- Ну, наверное, значимое. Знаете, я книгу какую-нибудь прочитаю - и для меня это значимое событие. Ну, ушел. Я не думаю, что это вообще хоть что-то означает в мироздании. Во-первых, Владислав Юрьевич далеко от власти не уйдет, он сейчас где-нибудь объявится. Во-вторых, все, что происходит на Донбассе, там уже великая и огромная сила инерции - то есть, там экономика работает на Россию, Россия так или иначе вписана во все процессы, которые там имеют место. Там образование уже российское, там люди получают российские паспорта. Ну, ушел Сурков, пришел… Все это неважно по большому счету. Владислав Юрьевич у нас умеет наделять вещи не столь значимые необычайным каким-то смыслом потайным…

Кади:

- А вы согласны с утверждением Владислава Суркова, который недавно написал, что Украины нет, а есть украинство. То есть, это расстройство умов и единственный эффективный метод - это принуждение силой к братской любви нашей.

Владислав Сурков был освобожден от должности помощника президента России в феврале 2020 года. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Прилепин:

- Нет, не согласен. Ну, так просто у него накипел… он вот пять лет молчал, а тут - взял и высказал. Вот есть книги Сергея Белякова, с которыми я не вполне согласен, но они очень спокойно и последовательно доказывают… одна называется «Весна народов», а другая «Тень Мазепы»… если изучать украинский вопрос не по блогам, где выскакивает блогер с шашкой на коне и говорит - нет никакой Украины, нет никакого украинского языка, нет украинской культуры, ее создал Ленин и Сталин - и все, высказался, и ему 150 лайков - какой молодец! Вот так, конечно, весело, но в целом история вопроса куда более серьезна.

Сейчас вот я пишу, скажем, роман про 17 век - там воссоединение Украины и Россией так называемое, и тогда уже, в 17 веке, существовало колоссальное различие между малоросским, украинским, как хотите назовите, народом и великороссами. Тогда уже формировалась культура, формировался язык и был уже прототип политической нации, который в последующие столетия был явлен во всей полноте, потому что без конца сравнивают - вот там есть какие-нибудь там пскопские, новогородские люди, еще какие-нибудь… Нет псковской литературы, нет новгородской литературы. А украинская литература есть, поэзия есть… Я не говорю про все остальные вещи, связанные со всеми иными сферами культуры. Есть политическая нация, есть политические убеждения. Вопрос взаимоотношений с Россией очень сложный. Где-то мы просто сливаемся до степени неразличимости, где-то нет, но говорить в целом нет никакой Украины… Ну, это отрицать существующую вещь. И идти по этому пути бессмысленно, потому что мы в этом смысле никуда не придем.

Надо признавать это. Возлюбить Украину! Обнять Украину! И задушить в своих объятиях. Вот тогда будет правильно. Но не наоборот. Отрицать уже существующее - это неразумный путь.