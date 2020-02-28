Почему кооператив оптимален для решения жилищной проблемы пожилых людей

Наталье Александровне уже за семьдесят. Три года назад она стала пайщицей жилищного кооператива – причем, она гражданка Узбекистана. А два года назад приобрела с помощью кооператива квартиру 54 кв м и переехала к сыну в Красноярск. Квартира двухкомнатная, в новых высотных кирпичных домах -- один из лучших районов краевого центра. И главное – рядом с сыном Ильей, с внуками.

Банковский ипотечный кредит она не могла получить прежде всего в силу возраста. Да еще и паспорт соседней страны, доходы -- только пенсия. Но для покупки квартиры в кооперативе ее финансовых возможностей оказалось вполне достаточно. Больше того, членство в кооперативе было единственным доступным способом уехать в Россию к сыну.

Таких счастливых историй о покупке квартир пожилым людям с помощью кооператива, очень много. Расскажу еще три наиболее характерные.

Пенсионерка, гражданка Казахстана Клара, имея в качестве финансовых источников пенсию и сбережения, также, как и предыдущая героиня, вступила в ЖК и приобрела с его помощью квартиру: тоже двухкомнатную, но в Екатеринбурге. Стоимость квартиры -- 2 млн 900 тыс. рублей. Первоначальный взнос -- 1 015 тыс. рублей. Кооператив добавил 1 млн 885 тыс. руб. - под 0%. Ежемесячный платеж на 10 лет - 17 709 руб. Переплата – за счет членских ежемесячных целевых взносов в фонд развития кооператива, за десять лет составит около 440 940 рублей.

Прошло полтора года, и уважаемая пайщица приняла решение… о приобретении новых объектов недвижимости. Она решила, что за счет личных накоплений и помощи родных в состоянии выплачивать ежемесячные платежи – и в итоги стать обладательницей целого пула объектов недвижимости для своих детей. Дело в том, что паи в кооперативе наследуются по завещанию, а пайщик, хоть и не является полноценным собственником (собственником является кооператив, и пайщик как член этого кооператива), имеет право прописывать в квартире своих близких. Собственность на квартиру, согласно Гражданскому кодексу, переходит к пайщику после возврата средств, предоставленных кооперативом.

Чаще всего квартиры для представителей старшего поколения покупают их дети. К сыну Егору в Сосновоборск Красноярского края два года назад переехала Нина Николаевна. До этого она жила от него за тысячи километров – причем, в ветхом деревянном доме почти без удобств. Сын с помощью кооператива приобрел ей однокомнатную квартиру 36 кв м с лоджией – буквально в соседнем доме. Больше двух лет она проживает в своей новой квартире, окруженная заботой близких.

Чуть раньше житель города Октябрьского Республики Башкортостан Флорид также стал пайщиком кооператива, чтобы купить квартиру своей маме – нуждавшейся в комфортном жилье. Приобрел с помощью кооператива однокомнатную квартиру 45 м в хорошем районе, выполнен ремонт, мама Флорида проживает в ней уже около трех лет. Флорид рассказывает, что в кооперативе привлекло то, что все что от него для вступления в кооператив из документов потребовался только паспорт.

Итак, подытожим ответ на вопрос, почему кооператив – уникальная возможность решить жилищный вопрос для пожилых людей. Во-первых, верхняя граница для членства в жилищном кооперативе законодательством не определена – членом кооператива можно стать в любом, самом преклонном возрасте. Во-вторых, для членства в кооперативе из документов нужен только паспорт – это может быть и паспорт другого государства. При необходимости может быть запрошен перевод паспорта на русский язык.

В-третьих, кооператив не проверяет доходы будущего пайщика. В этом, как я уже рассказывал в прошлой колонке, нет необходимости: собственником квартиры на период выплаты пая в кооперативе в купленной для пайщика квартире является кооператив. Если пайщик теряет платежеспособность, он выходит из кооператива и получает от кооператива назад свой паевой взнос в полном объеме – этого требует закон (членские и целевые взносы в фонд развития кооператива «Бест Вей» не возвращается).

В-четвертых, пайщик кооператива может купить с его помощью неограниченное количество объектов недвижимости. Ипотечнику получить вторую ипотеку, как известно, весьма проблематично, не говоря уже о последующих. Отдельно замечу, что для покупки кооперативной квартиры не является препятствием наличие ипотеки – и случаи покупки квартиры для родственников через кооператив людьми, которые собственную квартиру приобрели в ипотеку, в нашей практике имеются. Вторую ипотеку они получить не могли.

Таким образом, кооперативы наиболее привлекательный, социально ориентированный способ решения жилищной проблемы, не только для молодежи, но и для пожилых людей.