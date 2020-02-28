2020-02-28T18:22:19+03:00
Звезды

Юра Шатунов готовит новый хит с автором «Седой ночи»

Премьера песни «Спасибо тебе» состоится на следующей неделе
Игорь ПОЛЯКОВ
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Несмотря на судебные тяжбы с Андреем Разиным, Юра Шатунов не сидит сложа руки: двигается вперед, не зацикливается на старомНесмотря на судебные тяжбы с Андреем Разиным, Юра Шатунов не сидит сложа руки: двигается вперед, не зацикливается на старомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Несмотря на судебные тяжбы с Андреем Разиным, Юра Шатунов не сидит сложа руки: двигается вперед, не зацикливается на старом.

Легендарный музыкант в преддверии 8 марта (Международного женского дня) готовит к выпуску новый хит «Спасибо тебе», музыку к которому написал сам Шатунов, а стихи придумал Сергей Кузнецов, автор таких известных песен, как «Седая ночь», «Белые розы», «Тающий снег».

- «Весна виновата, рассвет и четыре часа», - поет любимец дам в своей новой песне.

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#юрийшатунов #дискотека80х
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Шатунов и Кузнецов не сомневаются, что их новая песня станет хитом.

- «Спасибо тебе» сделана в «олдскуле» (англ. Old school - «Старая школа»), сделана по всем канонам 80-х, - рассказал в эксклюзивном интервью kp.ru Юрий Шатунов.

По словам артиста, премьера «Спасибо тебе» состоится 2 марта на его официальном Ютуб-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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