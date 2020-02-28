2020-02-28T18:41:07+03:00
Общество

Геннадий Онищенко: Презервативы помогают пережить тяготы изоляции. Если это молодые и здоровые люди - куда же денешься! Пусть грешат

Так экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы прокомментировал поставку в Новые Санжары партию контрацептивов [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий Онищенко.Геннадий Онищенко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 28 февраля, один из находящихся на 14-дневном карантине в поселке Новые Санжары украинцев, Александр Махов - поделился в соцсетях информацией о том, что «в санаторий передали партию презервативов».

«У нас тут 103 человека закрыты в одном здании, - говорится в заявлении Махова. - Немного меньше половины - женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь».

(Как сообщает издание "Страна", контрацептивы прислали из Полтавского областного центра профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом.)

За консультацией я обратился к академику РАН Геннадию Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, а презервативы служат защитой от коронавируса?

- Они помогают пережить тяготы изоляции этих людей, если это молодые и здоровые люди. Бог с ними, куда же денешься! Пусть грешат. Сейчас отсидят там 14 дней - начнется Великий Пост, и они замолят свои грехи. (сердито) Товарищ Гамов, вы в «Комсомольской правде» всегда нам преподавали высокие нравственные принципы. Мы в комсомоле были же все.

- Да, я и пионером был.

- И вы меня толкаете на какие-то плотские разглагольствования.

- Я абсолютно серьезен.

- Ну, что вы хотите от меня еще узнать?

- Это все правильно, да - защищает.

Геннадий Онищенко - об украинцах, которые находятся на карантине в Новых Санжарах

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- Ну, люди живут там. Пусть себе живут, чего вы! Давайте еще вспомним, что им полотенца нужны, салфетки, руки мыть нужно. Мыло им не передали там?

- Думаю, что передали. Скажите, а нашим людям, которые здесь находятся, и будут тоже…

- (теперь уже - нервно) Александр Петрович, прекрати провокации! Давай по-серьезному. Ты меня провоцируешь. Сейчас выругаюсь в твой адрес.

- Почему - нет? Давайте!

- Саша, не надо, хватит.

- Спасибо за эмоциональный комментарий!

ИСТОЧНИК KP.RU

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