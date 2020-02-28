2020-02-28T19:45:04+03:00
Звезды

Заплаканную Вику Цыганову перестали узнавать

56-летняя певица в последнее время много времени проводит в храме
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вика ЦыгановаВика ЦыгановаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Вика Цыганова - одна из самых ярких звезд 90-х. В последнее десятилетие вокалистка редко появляется на большом экране. Она ушла в религию и много времени проводит в храме. При этом исполнительница лирических песен по-прежнему много выступает, собирая полные залы по всей стране.

Когда-то Вика Цыганова имела бешеную популярность. Ни один большой концерт не обходился без ее участия. Но в какой-то момент она поняла, что ей не по пути с большинством поп-тусовки и пошла своим путем.

Вика активно ведет блог, в котором делится своими горестями и радостями с поклонниками. В нем много фото и видео из храма. Один из таких снимков вызвал бурную дискуссию. Дело в том, что подписчики не сразу узнали 56-летнюю звезду.

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Хорошую проповедь сегодня говорил наш священник...
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"Хорошую проповедь сегодня говорил наш священник. Мы всегда хотим все и сразу. «Вынь да положь...», не понимая, нужно оно нам сейчас или нет... Помолились один раз, другой... Бросили и забыли. А молитва должна быть настойчивой, постоянной. Я, конечно, говорю и подразумеваю духовное совершенство. Безумный мир уводит человека в сторону, подальше от истины, подсовывая нам в замен яркие пустышки...", - подписала фото Вика.

Одна из подписчиц обратилась к звезде: "Вика, вы не похожи прям...". На что Цыганова парировала: "А почему я должна быть похожа? Я плакала, не выбирала правильных поз. Плакала очень сильно за добрых людей".

vika.tsyganovavika.tsyganova
Певица активно ведет блог, в котором делится своими горестями и радостями с поклонниками
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Напомним, Вика Цыганова больше 30 лет замужем за поэтом, продюсером и дизайнером Вадимом Цыгановым. Пара живет в своем доме в Подмосковье. Детей у них нет.

vika.tsyganovavika.tsyganova
Навестите тех, кто лишен общения. Помните, добрые дела питают нашу душу...
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"Детей у нас в браке нет, не даны они нам были Богом. А усыновить… Я не считаю, что у меня так много любви, чтобы любить того, кто мне не был дан свыше", - признавалась Цыганова в одном из интервью.

vika.tsyganovavika.tsyganova
Вика Цыганова с мужем
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Как говорит сама Вика, супруг для нее - это и брат, и отец, и ребенок, и муж, и друг. Он был рядом, когда Цыганова попала в страшную аварию, после которой стало ясно, что никогда не сможет родить ребенка. По словам певицы, она нашла формулу счастливой семейной жизни. "Я долго шла к этому человеку - конечно же, это судьба. Мы родственные души, которые нашли друг друга. До сих пор я влюблена в мужа. Если бы я умела писать стихи, я бы писала их Вадиму", - признавалась Вика Цыганова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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