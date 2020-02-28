Зачем Россия распродала свое золото в Англии

По данным Пробирной палаты, в прошлом году Россия в 8,4 раза увеличила экспорт золота. За границу мы продали 116 с лишним тонны. Особенно обращают на себя поставки в Великобританию. Они, по информации Федеральной таможенной службы, тоже выросли в 8 раз. Если в 2017-м мы отправили на Туманный Альбион золота на 433 млн долларов, то в 2019-м уже на 5,33 млрд.

Неужели вместо того, чтобы складывать слитки в хранилище и хранить их там на черный день, мы их продаем «западным партнерам»? А как же политика пополнения кубышки?

Эксперты говорят, что ничего из ряда вон выходящего в этих данных нет.

- Это не значит, что Центробанк РФ продал золото банку Англии. Это наши золотодобытчики торговали в Лондоне. Лондонская биржа металлов — мировой центр торговли золотом. И российские компании просто нарастили продажи по этому каналу. Это так называемое коммерческое золото, не слитки из государственных хранилищ, - объяснил «Комсомольской правде» вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. - В прошлом году добыча выросла, к тому же в Лондоне наши компании могли торговать остатками с прошлых лет. До этого несколько лет цены были довольно низкими, поэтому многие придерживали товар до лучших времен. А в 2019-м цены выросли, и продажи пошли.

С национальной кубышкой тоже все в порядке. Центробанк в прошлом году продолжал наращивать золотой запас. Купили 158,6 тонны. В основном ЦБ берет то, что добыли наши компании — примерно 2/3 добытого в России драгметалла идет ЦБ.

При этом сейчас, когда на фоне тревожных новостей о китайском коронавирусе падают рынки акций, инвесторы, что называется, бегут в золото. И это еще больше увеличивает его цену.

- Запасы у добытчиков еще есть, чтобы воспользоваться ситуацией. К тому же, они собираются нарастить добычу, - отметил Алексей Вязовский.