2020-02-28T21:39:59+03:00
В мире

Париж снова в огне: на востоке города загорелся Лионский вокзал

Осуществляется эвакуация пассажиров. Местных жителей и туристов просят избегать место инцидента [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожар в районе Лионского вокзалаПожар в районе Лионского вокзалаФото: скриншот с видео
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На востоке французской столицы загорелся Лионский вокзал. Проводится эвакуация пассажиров. Местных жителей и туристов просят обходить место инцидента стороной.

Информацию о возгорании подтверждают сделанные очевидцами фото и видео, а также заявление парижской префектуры полиции.

В Париже горит Лионский вокзал.

"Пожар в районе Лионского вокзала. Осуществляется эвакуация. Избегайте данного сектора и не мешайте работе спасательных служб", - говорится посте, на странице префектуры в Twitter.

Работа одноименной станции метрополитена приостановлена. Поезда нескольких линий столичной подземки, а также пригородные электрички не останавливаются на ней.

Экстренные службы продолжают ликвидацию возгорания. В городе наблюдается задымление.

Согласно данным местных СМИ, речь может идти о поджоге. Вероятными виновниками случившегося называют участников протеста против концерта конголезского певца Fally Ipupa. Якобы именно они подожгли скутеры и предметы мебели недалеко от вокзала.

Портал La Plume libre уточняет, что после возникновения пожара протестующие вступили в перебранку с полицией, из-за чего возникли стычки. Молодые люди жгут дымовые шашки и препятствуют тушению пожара. Их не устраивает, что Fally Ipupa поддерживает президента Демократической республики Конго Феликса Тшисекеди.

В Париже загорелся Лионский вокзал.В Париже загорелся Лионский вокзал

ИСТОЧНИК KP.RU

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