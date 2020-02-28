Париж снова в огне: на востоке города загорелся Лионский вокзал

На востоке французской столицы загорелся Лионский вокзал. Проводится эвакуация пассажиров. Местных жителей и туристов просят обходить место инцидента стороной.

Информацию о возгорании подтверждают сделанные очевидцами фото и видео, а также заявление парижской префектуры полиции.

В Париже горит Лионский вокзал.

"Пожар в районе Лионского вокзала. Осуществляется эвакуация. Избегайте данного сектора и не мешайте работе спасательных служб", - говорится посте, на странице префектуры в Twitter.

Работа одноименной станции метрополитена приостановлена. Поезда нескольких линий столичной подземки, а также пригородные электрички не останавливаются на ней.

Экстренные службы продолжают ликвидацию возгорания. В городе наблюдается задымление.

Согласно данным местных СМИ, речь может идти о поджоге. Вероятными виновниками случившегося называют участников протеста против концерта конголезского певца Fally Ipupa. Якобы именно они подожгли скутеры и предметы мебели недалеко от вокзала.

Портал La Plume libre уточняет, что после возникновения пожара протестующие вступили в перебранку с полицией, из-за чего возникли стычки. Молодые люди жгут дымовые шашки и препятствуют тушению пожара. Их не устраивает, что Fally Ipupa поддерживает президента Демократической республики Конго Феликса Тшисекеди.