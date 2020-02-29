Что происходит в московских торговых центрах после запрета там контактных зоопарков

На всю столицу поисковик в интернете выдает восемь штук. Вместо почти 60 зверинцев, которые работали в каждом торгово-развлекательном комплексе (ТРК) пару лет назад. Уцелевшие заведения жмутся к МКАД - в центре ни одного. С 1 января в России заработал закон, запрещающий контактные зоопарки в ТРК.

Еду в ТЦ в Бибирево - там работает зоопарк. Крики зоозащитников сделали свое дело: мое сердце полно ненависти к живодерам!

Слово «контактный» у входа содрано, на стене остались отпечатки клея в форме букв. Натыкаюсь на рукомойники. Наверное, надо было использовать, перед тем как лезть к животным, но об этом никто не предупредил (ну и помыть руки после). Меня запустили в гигантскую клетку к попугаям, дали погладить кроликов, сфотографировать павлинов. В углу коза Няша смачно грызет батарею. Радостно подскакивает, завидев меня. Чувствую себя первым парнем на деревне.

Выходил я из «концлагеря» с улыбкой до ушей: зоозащитник из меня никудышный оказался, я сломался от мимимишности зоопарка.

- С тобой все как раз нормально! - успокаивает меня психолог Екатерина Фролова. - Ты живой человек, который искренне рад общению с животными. Очень важно и детям давать общаться с питомцами. Это элемент воспитания ответственности, гуманности.

- Кто-то специально раздувает, что все должны закрыть. В законе написано, что зоопарки можно устраивать «в местах содержания животных». Если в договоре с ТРК указать эту строчку, то все легально, - объясняет директор сети зоопарков «Страна ЕНОТиЯ» Руслан Мыльцев.

Павлинов из клетки раз в день выпускают на прогулку.Фото: Андрей АБРАМОВ

Кстати

Где животных можно погладить

Эти зоопарки сейчас работают в ТЦ вполне официально:

- «Белый кенгуру». ТРК «Вегас Крокус Сити» (66-й км МКАД, м. «Мякинино»), «Вегас Кунцево» (56-й км МКАД, м. «Кунцевская»), «Кунцево Плаза» (ул. Ярцевская, 19, м. «Молодежная»). Билет: 200 - 950 руб.

- «Страна ЕНОТиЯ». 3-я Парковая, 48 (м. «Щелковская»), ТЦ «Капитолий» (пр-т Вернадского, 6, м. «Университет»), парк Skazka (ул. Крылатская, 18, м. «Молодежная»). Билет: 150 - 550 руб.

- «Наша ферма». ТРК MARI (ул. Поречная, 10, м. «Марьино»). Билет: 150 - 350 руб.

- «Лесное посольство». ТДЦ «Маркос-Молл» (Алтуфьевское шоссе, 70, м. «Алтуфьево»). Билет: 350 руб.

А кролики, бедолаги, сидят в вольере.Фото: Андрей АБРАМОВ

МНЕНИЕ ЗООЗАЩИТНИКОВ

«В законе куча лазеек»

Президент центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова в деле 26 лет:

- Обойти закон несложно, Госдума опубликовала документ с кучей лазеек. Там сказано, что заведения, которые создали для контакта, должны закрываться. Они и переобулись: у нас не контакт, а демонстрация! Зоопарки заводить в ТРК категорически нельзя. Посетители должны проходить дезинфекцию. Нет ветеринаров, лазарета, карантина. Еще и угроза пожарной безопасности: сено и солома. Пожаловаться можно сразу в шесть ведомств: управление ветеринарии, департамент природопользования, Роспотребнадзор и Росприроднадзор, прокуратуры - обычную и природоохранную. Но вряд ли после этого «концлагерь» закроют.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В общем, единого мнения нет

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов:

- В законе четко написано, что зоопарки в ТРК подлежат закрытию! Оставшиеся говорят: у нас нет контакта с посетителями. Но закон в принципе разрешает зоопарки только в отдельных помещениях. Из закрытых зоопарков животных должны отдать в реабилитационные центры. И если ветеринары дают добро, выпустить в естественную среду обитания. Но предприниматели имеют право не отдавать зверей в приюты, а пристроить их самостоятельно. Здесь контроля нет.

Адвокат Юлия Мартыненко изучила новый закон и объяснила «КП», почему бизнес продолжает работать:

- Запрещен контакт зрителей с животными. А если вы устраиваете мероприятие с животными, то у них должно быть место, где укрыться. Новый закон разрешает выставки питомцев и мероприятия «научно-просветительской направленности». Поэтому в договоре с ТРК это так и прописывают.

Впрочем, государство не намерено полностью запретить работу частных зоопарков. Им предложили съехать на отдельные территории и до 1 января 2022 года получить лицензии.