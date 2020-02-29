Жильцы сталинки на «Войковской»: Снесите нас, пожалуйста!

Со своими сомнениями и страхами в редакцию от имени всех жильцов позвонил Евгений Павлов. Оно и понятно: хочется же сразу и быстро переехать из ветхой халупы в отличную современную квартиру. Но иногда приходится немного потерпеть. Тем более в такой масштабной программе, как реновация (см. «Только цифры»).

Павлов рассказывает о кварталах Войковского района как о лучшем месте земли. Его прабабушке, которая родилась еще в XIX веке, советская власть дала здесь квартиру. Было это в начале 30-х.

Здесь москвич провел детство. Любит делиться легендой, которую узнал в юности: в их дом влетел снаряд фашистского бомбардировщика, пробил часть кирпичной кладки, но не разорвался.

А ВАМ НЕ ХВАТИЛО

Обновлять район на севере столицы начали в еще 2007 году. Жильцам шести корпусов сталинок в Старопетровском проезде, 12 (м. «Войковская»), показали красивые картинки: построим многоэтажки и туда вас поселим. План сбылся отчасти.

Из шести корпусов сталинок расселили и снесли четыре. Жильцам двух корпусов (3 и 6) не хватило квартир.

- Как они могли не рассчитать? - удивляется Евгений. - А когда началась реновация, нас и в нее не включили. Мы начали поднимать шум, и нас тогда включили...

И вот теперь местные опасаются, что из окончательного списка вычеркнут их дома. В доме живут старики, квартиры здесь уже никто не покупает.

ПЛАН ПЕРЕЕЗДА БУДЕТ ГОТОВ ЛЕТОМ

Шестой корпус построен в 1929 году - в год, когда в Москве пустили первую электричку. В доме опрятный подъезд, чистая побелка. Но в квартирах - жуть. Трещины по стенам, протекающий потолок. В воздухе постоянно песочная взвесь. Ремонт - деньги на ветер.

- Мечтаем, что в каждой квартире будет ванная! Что вы удивляетесь? В наших домах ванных не предусмотрено. Мыться раньше в баню во дворе ходили. Сегодня все жильцы сделали незаконные перепланировки - ванную совмещают с кухней и живут так, - рассказывает старший по дому Андрей Гусев.

А потом пошли на незаконные переделки - и устроили помывочные прямо на кухнях.Фото: Андрей АБРАМОВ

В общем, мечтают жильцы о реновации - и все тут! Чиновники их успокаивают. В Департаменте градостроительной политики города Москвы «Комсомолке» уточнили, что эти дома точно в списке на реновацию. Когда и куда их переселят, станет ясно летом, когда закончатся все публичные слушания и подготовят план расселения.

НА ЗАМЕТКУ

Как узнать, попал ли дом в программу

Заходите на портал мэра Москвы mos.ru. На главной странице блок «Проекты города». Там кликайте баннер «Реновация». Вам откроется карта, куда можно вбить адрес. Если дом попал в программу, вылезет подсказка. В противном случае будет надпись - «Дом не включен в программу».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

431 стартовая площадка подобрана во всех округах Москвы для строительства новых домов более чем на 6,7 миллиона квадратных метров.

20% стартовых площадок находятся на месте домов, расселяемых по программе реновации.

49 новых домов уже построены. 147 домов строятся, 66 проектируются.

Более 12,7 тыс. жителей уже переселено.

1 миллион жителей из 5173 домов (около 350 тыс. квартир) в целом участвуют в программе реновации.

Завершится в 2032 году.