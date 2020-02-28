Легендарную «Мелодию» приватизировали: что будет с уникальным музыкальным каталогом

Грампластинки с изящным логотипом «Мелодия» были желанным подарком для поколений советских людей. За ними стояли в очередях, их выменивали у друзей и соседей, а случалось, и переплачивали за них фарцовщикам. В общем, целая глава нашего советского прошлого.

На днях стал известно, что государство продало «Мелодию» за 329 миллионов рублей. Вместе со всем архивом, а это почти 240 тысяч музыкальных произведений на разных носителях. Счастливым покупателям стала фирма «Формакс». Тут же посыпались комментарии: что теперь будет с легендарной «Мелодией», не развалят ли ее новые акционеры и не раздербанят ли они бесценный каталог. Давайте разбираться.

Для людей далеких от сферы звукозаписи, то есть почти для всей страны, новости о продажи «Мелодии» оказались неожиданными. Как же так, отдать историю в руки частникам… Но на самом деле принципиальное решение о приватизации было принято еще 10 лет назад, просто подготовительный процесс, как пишет журнал Института музыкальных инициатив, очень уж затянулся.

«МЕЛОДИЯ» НОВОГО ВРЕМЕНИ

В 90-е случился не только распад Советского Союза, но и появление нового типа аудионосителя — кассет. С массовым отказом от винила дела у «Мелодии» пошли не очень хорошо. В те лихие годы руководство пыталось заработать на чем угодно: распродавали прессы уникальных изданий, передавались права на записи и дистрибуцию. Только со сменой руководства в 2010-м начали наводить порядок в архиве и оцифровывать записи.

Сейчас большинство записей «Мелодии» можно послушать в интернете на стриминговых сервисах. Компания выпускает цифрвые переиздания советской классики: и эстрадной, и академичейской. Лейбл продолжает издавать музыку и на физических носителях, хотя тиражи, конечно, далеки от советских времен.

ГЛАВНОЕ - МУЗЫКА

Компании «Формакс», по информации ИМИ.Журнала, принадлежит онлайн-сервис Fonmix — это база и плеер музыки, которую можно легально проигрывать в публичных местах. Ведь любая песня это интеллектуальная собственность. Когда ее ставят для публичного прослушивания в магазине, гостинице или ресторане, правообладатель должен получать вознаграждения. В противном случае у магазина, гостиницы или ресторана будут проблемы с законом. Не удивительно, если вы ни разу не слышали про плеер Fonmix. Это не Apple Music и не Яндекс.Музыка, он создан для бизнеса, а не для частных клиентов. Партнеров у «Формакса» больше 30 тысяч.

За 329,6 млн рублей «Формакс» получил не только каталог лейбла, но и два здания в Москве, которые принадлежат «Мелодии». Это офис лейбла на Карамышевской набережной, там же расположена и фонотека, а второе на Тверском бульваре, но оно сдано в долгосрочную аренду еще на 12 лет вперед. В «Формаксе» утверждают, что хоть основная стоимость актива пришлась на недвижимость, самое ценное для них — музыка.

- Каталог «Мелодии» уникален. Наши клиенты смогут использовать новые музыкальные подборки, - сказала ИМИ.Журналу гендиректор «Формакса» Валерия Брусникина. - Будем помогать команде «Мелодии» развивать в больше степени цифру. В других сегментах она и так работает эффективно.

ВАЖНО

Бесценный физический архив записей «Мелодии» остался у государства. То есть пластинки и пленки никто никуда не увозил.

- После сделки было немало новостей о том, что государство продало архив. Это не так. Физический архив продолжает находиться в собственности у государства, а «Мелодия» выступает лишь как ответственный хранитель, - подчеркнула PR-директор «Мелодии» Карина Абрамян.

Больше того, продажа компании позволит сделать хранилище надежней. Проект по модернизации архива давно лежит в столах руководства «Мелодии»: своих денег не хватает, а государство допфинансирование выделять не торопится. Новый акционер уже согласовал инвестиции — с их деньгами помещения и оборудование для архива реально обновить за год.