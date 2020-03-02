«Ела все подряд и за три месяца похудела на 22 кило»: Надежда Бабкина рассказала, как избавилась от лишнего веса

Рабочий график Надежды Бабкиной расписан по минутам: гастроли, съемки, концерты… Несмотря на сумасшедший ритм жизни, 69-летней звезде удается прекрасно выглядеть, хотя с таким расписанием питаться правильно очень сложно. Тем не менее, за последнее время Бабкиной удалось похудеть на целых 22 килограмма. Секретом своей стройности она поделилась в телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ.

По словам певицы, избавиться от лишнего веса ей удалось после того, как она воспользовалась советом своей коллеги – актрисы Нонны Гришаевой.

- Не сижу на диетах, - призналась Бабкина. - Сидела раньше, но они все бесполезны. Я понимаю, что надо за собой следить и правильно питаться. Я работаю в одном спектакле с Нонной Гришаевой. Она видит, что я себя во всем ограничиваю, и говорит мне: 8 и 16, больше не работает ничего. Я попросила объяснить, что это такое. На протяжении 8 часов ешь, что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не ешь. Я ем в течение 8 часов, а в течение 16 не ем ничего. Три месяца я так живу. Сбросила 22 килограмма.

ngbabkina В 69 лет певица потрясающе выглядит.

Певица уточнила, что в течение тех 16 часов, когда нужно воздерживаться от пищи, можно пить воду и чай без сахара. Диету певицы уже одобрили эксперты НИИ Питания РАН. Ведущий научный сотрудник института Ольга Григорьян считает, что и Бабкина, и Гришаева выбрали верный путь к стройности.

- Это классический вариант питания. Это полезно, наукой одобрено. Мы это используем очень широко и рекомендуем для всех, потому что наш желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, нельзя его постоянно нагружать, - рассказала Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». - Восемь, максимум десять часов в течение суток отводится на то, чтобы принимать пищу. Это физиология. Это очень полезно, можно это применять, но без фанатизма.

При этом эксперт предупреждает: такая формула питания имеет противопоказания. Она не подходит людям, у которых есть серьезные заболевания, например, сахарный диабет.

В свои 69 лет Надежда Бабкина – уже трижды бабушка. Единственный сын звезды Данила подарил ей троих внуков: Георгия, Веру и Марфу. Певица 17 лет живет в гражданском браке с артистом Евгением Гором. Избранник Бабкиной младше нее на 30 лет. В беседе с Лерой Кудрявцевой Бабкина призналась, что у них с мужем гостевой брак: они не живут вместе. Певица поселилась в шикарной квартире с видом на Кремль, в то время как ее возлюбленный обитает в других апартаментах и только время от времени навещает Надежду. По словам звезды, после концертов она приезжает домой буквально без сил, поэтому одиночество для нее – благо.

- Говорят, что одной скукота. Неправда. Никогда. Я иногда умышленно хочу побыть одна, - рассказала Бабкина в программе «Секрет на миллион».