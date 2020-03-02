Три мифа об опасных вирусах

Вокруг только и разговоров, что о короновирусе, в России - ОРВИ и грипп в разгаре. Неужели отменять запланированную на выходные семейную поездку? Конечно нет! Но следует соблюдать определённые правила, чтобы уберечься от вирусов и не испортить себе отдых. Какие именно правила, рассказала «КП» профессор кафедры пульмонологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, д.м.н. Наталья Автандиловна Распопина. А заодно развеяла распространённые мифы о вирусах.

Миф 1. Маски бесполезны

- Сейчас заходишь в метро, поезд, самолёт - в защитных масках единицы. Видимо, все-таки, они бесполезны?

- Обычные марлевые медицинские маски хорошо защитят окружающих от распространения вирусов и бактерий, если сам болеющий человек сидит в маске. Способность защитить здорового человека от распыленных вокруг вирусов у маски меньше, для этой цели лучше использовать медицинский респиратор. Он задерживает большую часть микроорганизмов из окружающего воздуха. Но при отсутствии респиратора можно и должно использовать маски – лишним не будет. Только не забывайте их менять раз в 1 или 2 часа. Когда? В период эпидемии респираторных инфекций. Кому? В первую очередь тем, у кого снижен иммунитет в результате частых простудных заболеваний или приеме иммуносупрессивных лекарств, кто имеет серьезные хронические заболевания или недавно перенес какую-либо инфекцию.

В период подъема респираторных инфекций следует соблюдать несложные правила: после поездки или пребывания в общественном месте старательно помыть руки с мылом, пополоскать рот и нос простой прохладной водой. При этом вы смоете с рук и слизистых верхних дыхательных путей вирусы и микроорганизмы, которые могли попасть по дороге, в общественном транспорте.

- Но есть исследования, что те же руки мы, вроде как, моем неправильно. Мол, надо минимум четыре минуты мылить...

- Важно действительно помыть руки, а не показать их воде. При слишком усердном мытье рук (антибактериальным мылом, щеткой, антисептиком) можно повредить поверхностный барьерный слой кожи, что приведет не к уменьшению, а увеличению количества микробов на руках. Не забывайте – кожа - наш главный защитник от бактерий.

Миф 2. Лекарств для защиты нет

- Сколько может жить вирус «вне человека»?

- Вирусы самые живучие микроорганизмы на свете! Они могут жить миллиарды лет во льду, их в огромном количестве находят в метеоритах, падающих на Землю. На коже респираторные вирусы живут 15-20 минут, а вот на пластиковых и стеклянных поверхностях - около двух суток. Поэтому стоит хорошо подумать перед тем как взять у кого-то или одолжить свой мобильный телефон.

- Все запутались: какие противовирусные средства работают? И можно ли что-то принимать заранее, если боишься заболеть?

- Не только можно, но и нужно. Для профилактики гриппа следует за 2-3 месяца до начала предполагаемой инфекции сделать прививку. Но у нас пока есть прививки только от гриппа, а респираторных вирусных инфекций много. Помимо гигиены, закаливания и физкультуры, существуют медикаментозные средства. Для профилактики и лечения респираторной инфекции следует использовать лекарство безопасное и универсальное в отношении различных вирусов. На российском фармрынке они присутствуют относительно долго и в большом ассортименте: взять тот же Эргоферон... Они и с вирусом помогут бороться, облегчат симптомы, укрепят иммунитет и предотвратят бактериальные осложнения. Но нужно помнить, что даже хорошо изученные средства имеют противопоказания.

3. Народные средства не работают

- Никто особо не верит в волшебную силу «бабушкиных рецептов», которыми якобы можно поднять иммунитет...

- Лучше всего помогают закаливание и здоровый образ жизни. Вы спрашиваете стоит ли применять народные средства? Давайте разберемся. Малина, отвар шиповника и зверобоя, мед повышают устойчивость организма к различным инфекциям. Поэтому в качестве профилактики простуды в дополнение к лекарственным средствам применять их можно. Но необходимо понимать, что возможности народных средств ограничены и, к сожалению, клинические исследования не смогли доказать их эффективность в борьбе с ОРВИ. Кроме этого, следует помнить, что некоторые из них могут вызвать нежелательные явления: аллергию, повышение уровня сахара крови, изжогу, нарушение стула и т.п. Да, «народные средства» содержащие витамин С,Р, группу В, Е могут повышать тонус, уменьшать воспаление и даже стимулировать выработку интерферона, но для этого количество этих веществ должно быть значительно больше, чем мы сможем принять за недолгий период простуды, а в малых дозах нужного и быстрого эффекта получить трудно. Поэтому каждый принимает решение сам: народные средства, при отсутствии противопоказаний, не помешают, но без средств с целенаправленным воздействием на вирус, увы, «погоды не сделают».