В Общественной палате представлена «холодная» десятка фейков

28 февраля 2020 года в Общественной палате прошло заседание рабочей группы по защите прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности Интернета. Общественников волновало то, что серьезные вбросы лжи не регулируется законом, а значит, имеет смысл внести поправки изменения в закон о фейковых новостях.

Президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александр Малькевич обратился к главе Роскомнадзора Александру Жарову. В обращении Малькевич выразил тревогу по поводу безответственного распространения недостоверной информации в соцсетях и СМИ.

Напомним, что после первого в 2020 году розыгрыша «Русского Лото» в медиапространстве прокатилась волна негативных публикаций. Поднял ее анонимный телеграмм-канал, который представил «расследование» о родственных связях победительницы с собственниками лотереи. Якобы таким образом они решили легализовать миллиард рублей.

Эту тему подхватили и разнесли по интернету моментально: вышло больше 300 публикаций, ТВ-сюжетов, которые посмотрели миллионы пользователей. А оказалось, что все обвинения были ложными. «Новая газета» провела расследование и выяснила, что никакой связи между победительницей и организаторами лотереи нет.

«В заблуждение были введены миллионы людей, ложная информация опорочила деловую репутацию организаторов. Однако никаких опровержений по этому поводу в СМИ не вышло, добровольно убирать ссылки СМИ тоже не захотели» - пишет в обращении Александр Малькевич. Он попросил главу Роскомнадзора организовать проверку и, в случае выявления нарушений со стороны СМИ и интернет-ресурсов, заблокировать ссылки, ведущие на статьи с недостоверной информацией.