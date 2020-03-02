2020-03-02T11:38:03+03:00
Экономика

Пересчитают ли вам плату за отопление из-за слишком теплой зимы

И как этого добиться, если коммунальщики никаких погодных аномалий не замечают
Елена ОДИНЦОВА
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Жителям некоторых российских регионов могут пересчитать плату за отопление из-за аномально теплой зимыЖителям некоторых российских регионов могут пересчитать плату за отопление из-за аномально теплой зимыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителям некоторых российских регионов могут пересчитать плату за отопление из-за аномально теплой зимы — пишут сегодня Известия со ссылкой на федеральных чиновников и депутатов. Как пояснили «КП» в некоммерческом партнерстве «ЖКХ Контроль», не только «могут», но вообще-то и обязаны — такой перерасчет предполагается нашим законодательством.

Однако есть ряд «но», из-за которых потребителей в подобных случаях часто обводят вокруг пальца: а) перерасчет этот делается не по итогам зимы, а в конце года, когда про то, какой была зима, уже все забыли, б) схема расчетов за отопление достаточно запутанная, поэтому увидеть, что вас кинули, не так просто. Попробуем разобраться.

Итак, как объясняют эксперты, в России действуют две схемы платы за отопление.

1) За тепло деньги берут по факту, только в те месяцы, когда отопление реально включено (обычно это в домах, где есть общедомовые счетчики тепла). В этом случае, и если плата берется по счетчику, никакой перерасчет не нужен. Но такая схема используется редко, поскольку при ней плата за ЖКХ зимой резко вырастает — а это болезненно воспринимается гражданами.

2) «Схема 1/12» - плата за отопление начисляется равными суммами в течение всех 12 месяцев, независимо от того, зима на улице или лето. Высчитывается она по «плановым» показателям, исходя из данных по предыдущему году. А в конце текущего года делается перерасчет — в зависимости от реальной зимы. То есть этой зимой мы платим по показателям 2019 года, когда, скажем, в Москве явно было холоднее. А платежки с перерасчетом мы, по идее, должны будем получить в начале следующего, 2021 года.

Теоретически — вторая схема удобнее для жителей, поскольку платежи в течение всего года не скачут туда-сюда и более предсказуемы. Но и коммунальщикам дурить жителей при этой схеме несравнимо проще. Традиционная ситуация: перерасчет в платежках люди видят — но, как правило, в тех случаях, когда зима оказалась холоднее «плана» и корректировка получается в пользу коммунальщиков.

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Как добиться корректировки платы за отопление

1. Как вы уже поняли, сражаться за свои излишне уплаченные деньги вам придется в начале следующего, 2021 года. Если за это время не будут введены какие-то новые нормы, именно тогда вы, по идее, должны получить платежку с перерасчетом платы за тепло в вашу пользу, с учетом нынешних погодных аномалий.

*Если в доме установлен общедомовой прибор учета тепла, перерасчет делается по показаниям этого счетчика.

*Если счетчика нет, в ситуацию оказываются замешаны еще и органы власти региона — именно они утверждают нормативы потребления, по которым вы платите за отопление в таком доме. Как утверждают эксперты «ЖКХ Контроль», отсутствие счетчика не означает, что не должно быть корректировки (если это специально не прописано в договоре с управляющей компанией — но, как правило, это редкость). Но тут многое зависит уже и от местных властей: пересмотр нормативов — в их руках.

2. Перерасчет не прислали? Пишите обращение в свою управляющую компанию с требованием представить вам расчеты, на основании которых корректировка не проведена. Вы имеете на это полное право. Также как требовать предоставить вам показания общедомового счетчика тепла или ссылку на документ, исходя из которого делались расчеты при отсутствии счетчика.

3. Вас игнорируют? Жалуйтесь в жилищную инспекцию — предъявив туда ваше письменное обращение, на которое вы не получили ответа или если получили бессодержательную отписку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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