2020-03-02T12:51:33+03:00
Экономика

Миллиардеру Олегу Тинькову запретили покидать Лондон

Налоговая служба США предъявила претензии российскому бизнесмену
Влад СМЕРТИН
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Олегу Тинькову запретили покидать Лондон. Фото: Донат Сорокин/ТАССОлегу Тинькову запретили покидать Лондон. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Российский бизнесмен Олег Тиньков заплатил 20 млн фунтов залога, и будет ждать суда в Лондон. Суд запретил ему покидать столицу Великобритании и ограничил передвижение.

- Мистер Тиньков должен оставаться в Лондоне, пока продолжается разбирательство, - говорится в официальном заявлении TCS Group, материнской компании «Тинькоф банка».

В нем также подчеркивается, что в судебных слушаниях выступает как частное лицо, и процесс не влияет на работу его компаний.

Накануне стало известно, что Тиньков заплатил 20 млн фунтов (порядка 36 млн долларов) залога, чтобы не оказаться в тюрьме на время слушаний. Издание Daily Express утверждает, что для российского бизнесмена ввели настоящий комендантский час: с 19.00 до 7.00 он обязан находиться в своей квартире. Больше того, Тиньков якобы сдал все документы в полицию и обязан отмечаться в отделении три раза в неделю. На все это бизнесмен согласился, чтобы избежать экстрадиции за океан.

США, чьим гражданином Олег Тиньков был несколько лет, обвиняют его в неполной уплате налогов и сокрытии доходов.

СПРАВКА «КП»

Олег Тиньков — сопредседатель совета директоров «Тинькофф банка», занимает 47 место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 2,2 млрд долларов. Начинал в 90-е с торговли электроникой, позже занимался звукозаписью и запускал сеть пивных ресторанов. В 2006 году купил «Химмашбанк», который стал называться «Тинькофф Кредитные Системы», позже переименован в «Тинькофф Банк». На начало в 2020 года входит в топ-20 крупнейших банков России по объему активов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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