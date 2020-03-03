2020-03-03T20:29:24+03:00
Общество

«Спасибо маленькому герою»: В год 75-летия Победы стартовал всероссийский конкурс для школьников

Ребята узнают биографии своих сверстников, на долю которых выпала самая страшная война в истории
Ольга БОРСКАЯ
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Одна из работ-победителей прошлого года. Рисунок Васиной Софии, 7 лет, РтищевоОдна из работ-победителей прошлого года. Рисунок Васиной Софии, 7 лет, Ртищево
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В этом году отмечается 75-летие Великой Победы. Эта война оставила шрам в каждой семье в нашей стране, затронула всех. Свой вклад в Победу внесли даже подростки, дети - они помогали партизанам, работали в тылу и даже сражались плечом к плечу с солдатами.

А что знают современные школьники о подвигах своих сверстников? Помочь ребятам открыть новые страницы Великой Отечественной войны, по-новому взглянуть на историю призван Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою».

С 2018 года его проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в сотрудничестве с Музеем Победы, Почтой России, РГДБ и Национальной родительской ассоциацией.

25 февраля 2020 года стартовал прием заявок на конкурс этого года. Школьников приглашают создавать рисунки, рассказы, стихи, видеорепортажи и фотоколлажи, посвященные истории одного из маленьких героев Великой Отечественной войны.

Узнать больше о своих сверстниках, наравне со взрослыми отстоявших Победу, ребята могут благодаря проекту «Маленькие герои большой войны». В его рамках была выпущена книга-трилогия «Маленькие герои большой войны», автором-составителем которой стал Аркадий Васильевич Никоноров, заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России, доктор исторических наук, полковник, военный историк, ветеран.

- Для каждого из нас 75-летие Победы великий праздник, нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулась война, и именно через личные истории детей и подростков, воевавших, погибших, выживших в этой войне мы стремимся передать подрастающему поколению историческую правду о том, какой ценой была завоевана Победа, - говорит телеведущая, Мисс Вселенная, президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

ВАЖНО

Конкурс 2020 года проводится по 5 номинациям:

Возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет:

«Рисунок»,

«Литературная работа. Проза»,

«Литературное творчество. Поэзия»

Возрастная категория 7-17 лет:

«Видеорепортаж» - как индивидуальные, так и групповые работы

Возрастная категория 10-17 лет:

«Фотоколлаж» - индивидуальная или групповая работа на основании фотоматериалов, объединенных единым логическим замыслом

Прислать работу и подробнее прочитать об условиях конкурса можно на сайте www.detigeroi.ru.

Работы принимаются с 25 февраля по 31 марта 2020 года. Список победителей будет объявлен 15 апреля, торжественная церемония награждения пройдет 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе.

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