Сайра увязла в судебных сетях

- Российский плавзавод далеко в Мировом океане перерабатывал выловленное японскими рыбаками сырье, осуществлялась глубокая переработка. Затраты российского предприятия на нее составили более 80% от себестоимости, однако отправка рыбопродукции в Россию вылилась в уголовные дела, - рассказал управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

Глава государства еще в 2016 году давал поручение разобраться со статусом продукции, которую производят на российских судах в Мировом океане. Да только воз и ныне там. Третий год длятся судебные разбирательства между «Доброфлотом» и Федеральной таможенной службы. На последнем заседании Арбитражный суд Дальневосточного федерального округа решил отложить до 18 марта разбирательство по жалобе компании «Южморрыбфлот», входящей в группу «Доброфлот».

Отметим, что дело это критически важное не только для рыбной отрасли, но и для всех участков внешнеэкономической деятельности, которые оформляют свои товары в морских портах Дальнего Востока, поэтому внимание к нему приковано огромное. Суть разбирательств для далекого от рыбной промышленности человека может показаться странной. Проблема в том, что таможенная служба третий год притесняет рыбопромысловые компании, которые работают за пределами 200-мильной зоны России. С отечественных рыбаков требуют платить и таможенные сборы как с иностранной продукции, и налоги - как с российской продукции.

Дело в том, что ГК «Доброфлот» в 2015 году занялась глубокой переработкой рыбы, принятой от японских рыбаков в Мировом океане для дальнейшей поставки ее на российский берег. Во флот компании входит уникальный плавзавод «Всеволод Сибирцев», который способен выпускать рыбопродукцию за сотни миль от берега. Расчёт определяется по уже готовой продукции, выпущенной на российском судне. Больше года оформляли ее по упрощённой схеме, предусмотренной для рыбной продукции. Это значит без досмотров, без помещения в зоны таможенного контроля, без декларирования. Но новый проект в России всегда сопряжен с трудностями и недопонимаем… Они возникли ровно через полгода после того, как компания впервые привезла готовую рыбную продукцию в Россию. Люди в зелёных пагонах вдруг решили, что продукцию иностранной. Хотя изначально при заходе в российский порт продукция была признана таможенными органами российской и по постановлению правительства об упрощенном порядке оформления не требовала декларирования и уплаты таможенных платежей.

Аргументация звучала странно – мол, сырье зарубежное, произведено в нейтральных водах, значит, продукт не наш. При этом ФТС закрыла глаза на то, что консервы изготовили на российском судне, принадлежащем российской компании и основные затраты в себестоимости продукции легли на российское производство, с которого уже были заплачены российские налоги. Формально это определяется через коды ТН ВЭД, которыми пользуется таможня. Если первые четыре цифры кода ТН ВЭД сырья и готовой продукции меняются, то сырье считается достаточно переработанным, чтобы считаться Российской продукцией. В случае с рыбой из Мирового океана так и произошло, что стало основанием для рыбаков оформлять продукцию, как обычно по упрощенной схеме, тем более таможня на протяжении года продолжала оформлять спорную продукцию и ставить соответствующие отметки на документах, которые подтверждали правильность сложившейся практики оформления.

Вопрос наши это консервы, или иностранные далеко не праздно-патриотический. Российская продукция, ввозимая на территорию страны, оформляется по упрощенной схеме и не требует уплаты пошлин. А вот за зарубежные товары и раскошелиться придется, и с документами повозиться.

В июне 2017 года производитель, казалось бы, доказал таможенникам, что его продукцию по праву можно считать российской. Но почти два года спустя ФТС пришла в «Доброфлот» с выездной проверкой. Итог - многомиллионные платежи, начисленные задним числом. Якобы рыбаки должны были сами определить, как оформлять российскую рыбопродукцию и, несмотря на позицию таможни, которая продолжала оформлять спорный товар как российский, подать соответствующие декларации.

Фото предоставлено ГК «Доброфлот».

Переводя на бытовой язык, сложившуюся ситуацию можно описать так. Вы прилетели на самолете из-за границы и услышали объявление, что для тех, кто себя плохо чувствует, организовано упрощенное оформление таможенных и пограничных формальностей. Вам предложили пройти не через обычную очередь, где есть «зеленый коридор» и «красный коридор», где есть выборочный контроль вашего багажа, а оформили возле трапа. Там вам поставили все необходимые штампы и показали, куда выйти через служебную дверь еще до начала всех процедур оформления. При этом служебную дверь вам открыли те же таможенники, которые оформляют других пассажиров с вашего рейса. Никаких вопросов у них в аэропорту не возникло - они видели все ваши вещи. И вот спустя полгода спустя они вдруг пришли к вам домой, и стали искать контрабанду. А когда не нашли и убедились, что ее точно не было, вынесли штраф за то, что вы прошли через служебную дверь, которую они для вас открыли!

- По мнению таможенников, владелец груза, при наличии обязанности таможни организовать упрощенное оформление рыбопродукции, вместо таможенной службы обязан сам принимать решения и делать выводы о том, как ему участвовать и вообще участвовать ли в государственном контроле, - возмущается президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. - Если таможенник ошибся и не установил правильно статус товара, это не должно стать проблемой для предпринимателя.

История важная ещё и потому, что государственный орган пытается переложить ответственность за необходимость подачи декларации на перевозчика или другое заинтересованное лицо. Если такая практика получит распространение, легко можно представить, как такой механизм смогут использовать контрабандисты. Достаточно будет на огромном судне заявить, что ты привез рыбу, самому для себя решить, что ее статус «российский» и можно в обход всех сложных многочисленных таможенных процедур и ограничений, предусмотренных зонами таможенного контроля и складов завозить все что угодно без всяких формальностей...