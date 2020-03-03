Русским морякам обещали по $2000 за рейс, а потом посадили в греческую тюрьму на 400 лет

Циничные вербовщики вовлекли десятки россиян в международную торговлю людьми - и бросили на произвол судьбы в чужой стране.

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ

«Работа в Мраморном или Эгейском морях, Черногории, Италии. Зарплата - от ста тысяч рублей до двух тысяч долларов. Задача - катать по морю иностранцев, перегонять яхты. Опыт не требуется. Обучение морскому делу, питание, проживание и приезд в порт отбытия - за счет принимающей стороны».

Объявления с такой вакансией мечты появляются в сети с завидной регулярностью. И ведь не обманывают. В час икс в некоем тайном месте у берегов Турции на борт такой яхты действительно поднимаются «состоятельные иностранцы». Мигранты с Ближнего Востока, готовые отвалить перевозчикам до $10 тысяч долларов с носа, чтобы попасть на вожделенный Запад. Только о том, что по законам стран ЕС за организацию нелегальной миграции светят многолетние тюремные сроки, молодым матросам, естественно, не сообщают. И вот результат.

Такими объявлениями наивных морских волчат заманивают в сети работорговцев. Обещанные сто кусков, даже если и будут выплачены, превратят их в соучастников международного преступления.

- Сейчас в греческих тюрьмах по этому делу томятся 16 задержанных со всей России - Нижний Новгород, Москва, Краснодар, Уссурийск… Из них профессиональный моряк лишь один, один - курсант мореходки, двое - только закончили, - рассказывает Алена Басова, координатор группы родственников пострадавших. - Ну а мой друг Костя Семенов вообще поехал туда подзаработать денег на пару месяцев. В родном Ижевске он был водителем, к морю отношения не имеет.

Почему набирают людей без опыта - понятно. Матерые морские волки в два счета, беседуя с будущим капитаном о деталях рейса, раскусят подставу. Зато молодняк клюет. Именно это произошло, например, с Алексеем Маленковым из Уссурийска и Романом Беленко из Белгорода. Прилетели (за счет нанимателя) в Турцию, кое-как освоили управление яхтой. А потом…

- Их просто поставили перед фактом. В открытом море недалеко от Турции к яхте на резиновой лодке подошли мигранты. «Капитан» яхты, наоборот, сам сел в эту шлюпку. Просто сбежал. Меня спрашивают: а почему Алексей и Роман сами не удрали? Но они по всем писаным и неписаным законам несли ответственность за пассажиров, пусть даже нелегалов. Вскоре попали в семибалльный шторм (почти не имея морского опыта), чудом смогли уцелеть. Послали сигнал SOS. Тут-то их и взяла греческая погранохрана вместе с живым грузом.

Слева направо: Роман Беленко, Витаутас Слушконис, Алексей Любимов. Ничего не подозревающие неопытные мореманы стали жертвами прожженных аферистов и теперь сидят в греческом СИЗО.Фото: vk.com

ДЕТДОМОВЦЫ СЕЛИ НИ ЗА ЧТО

Но в деле Алексея Маленкова и Романа Беленко обвинению хотя бы есть к чему придраться. Пусть даже они были просто матросами, использованными втемную.

А есть совсем дикие случаи. Алексей Любимов и Витаутас Слушконис, 1993 - 1994 года рождения, бывшие воспитанники Славского детского слова (Калининградская область). Их завербовали для «перегонки яхт». И снова наниматели не соврали - парням действительно поручили перевезти пустое судно через Средиземное море. Но… 1 октября 2018 года, после дозаправки в греческом порту, их вместе с яхтой сцапали греческие спецслужбы. Вменили предполагаемую (!) организацию преступной группировки по транспортировке нелегальных мигрантов. При этом никого (!!!), кроме самих членов экипажа, на судне не было.

Русские мужчины там элементарно брошены - без юридической, моральной и вообще какой-либо помощи.

- При этом уже начинают оглашать приговоры. Каррамову Антону и Давыдову Платону дали по 395 лет тюрьмы, - рассказывает правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Фактически это пожизненный срок.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Откуда жесткость судей к простым матросам?

- Такие дела в Греции, увы, происходят каждый месяц. Причем «нелегалы на яхтах» начали всплывать здесь только в последние годы. Раньше бывало и оружие (его везут морем в зоны ближневосточных конфликтов), и контрабандные сигареты. Концов не найти. Корабли принадлежат компании из одной страны, ходят под флагом другой, фрахтуются для рейса и набора матросов - третьей. Реальных организаторов трафика не выявить, сажают мелких сошек, матросов, - рассказывает издатель и главред международной газеты «Мир и Омония» Инга Абгарова (Греция). - В Италии был вообще дикий случай - мой друг ходил на яхте, его итальянцы посадили в тюрьму потому, что какие-то пакистанские мигранты заявили: вот это судно нас перевозило. Версию обвинения разбили. Но пока парня держали в СИЗО, с его яхты в итальянском порту сняли все что можно…

Впрочем, по словам Инги Абгаровой, жесткие приговоры судов «тоже можно понять». Греция живет ТОЛЬКО за счет туризма. На многих ее островах в Эгейском море разбиты лагеря для мигрантов с толпами мутных личностей. Туристы туда теперь по понятным причинам не ездят, бизнес страдает. А в материковой Греции мигранты (не в пример выходцам из бывшего СССР) вообще не хотят адаптироваться, растет преступность.

- От нелегалов просто устали. Вот суды и лютуют. Нормальная практика - складывать сроки по разным статьям дела: пойманные моряки-нелегальщики могут получить срок 100 - 120 лет за такой рейс. Зато к тем, кто перевозит не людей, а, скажем, сигареты, суды куда лояльнее, дают меньше.

Печально, что вербовщиков тоже практически не поймать. Они общаются с ищущими работу моряками в соцсетях под левыми аккаунтами, сидят в Турции и других зарубежных странах. Кого-то из моряков, которых они наняли, поймают? Не беда. «Морской лох», готовый за сто тысяч рублей продать душу подводному дьяволу, увы, найдется всегда…