Мужчинам - декреты, женщинам - зарплаты!

КАК Я ВЫДЕРЖАЛ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

Полтора года назад у нас в семье родилась дочка. За это время жена устала от детских площадок и соскучилась по работе, а я устал от компьютера и хотел больше времени проводить с ребенком. Решение лежало на поверхности. Я подменю жену в декрете, а она вернется на работу.

Декрет - работа мечты, думал я. Обязанности: позавтракать с ребенком, поиграть в лего, сходить на прогулку. Кормить уточек, качаться на качелях, дышать свежим воздухом. Потом пообедать, почитать книжки и поспать. Вечером повторить.

Эйфория начала сходить на нет в два часа дня. Дочка не хотела ложиться спать. Мы перечитали все книжки, уложили спать мышек, крокодилов и даже слонов. Я зашторил окна, соорудил на кровати палатку и придумал игру, в которой надо было дольше всех пролежать с закрытыми глазами. Но ничего не помогало.

Маленький оппозиционер рушил мне все планы. На кухне выросла гора немытой посуды, утренняя каша на полу уже засохла, игрушки расползлись ровным слоем по всей квартире. А я даже в душ не успел сходить. Настроение ухудшалось.

Дочка так и не заснула. Вахту жене я передавал в полуобморочном состоянии.

Но вечером мы признали наш небольшой эксперимент... удачным. Его нужно было провести, чтобы сделать выводы. Жена поняла, что хочет больше времени проводить с ребенком, а не на скучных мероприятиях. А я - что готов подменять ее на утренних прогулках и давать высыпаться. Тем более что с точки зрения зарплаты выгоднее работать мне.

СУРОВАЯ МУЖСКАЯ ДОЛЯ

Число отцов в отпуске по уходу за ребенком в России меньше 1%. В 2018 году, например, в детский отпуск ушли 13 700 глав семейств. Это на полтора миллиона рождений. Для сравнения: в Скандинавии доля мужских декретов - 30%. Наши законы разрешают брать отпуск по уходу за ребенком любому из родителей. Никаких ограничений нет (см. графику).

Чистая экономика подсказывает, что на работе должен оставаться тот из родителей, кто зарабатывает больше. Но, видимо, в некоторых семьях этот рациональный довод вступает в конфликт с патриархальной психологией.

ВЫЧИТАЕМ НАЛОГИ, ПРИБАВЛЯЕМ ДЕНЬГИ

На детей родители могут получать еще и стандартные налоговые вычеты. Они небольшие, но ежемесячные. И получать их могут оба родителя. Надо лишь написать заявление в отделе кадров вашей организации и представить свидетельство о рождении ребенка. На первого и второго детей вычет составляет по 1400 рублей, а на третьего и каждого последующего - по 3000 рублей. Но слишком не обольщайтесь, получить можно лишь 13% от этих сумм. Это подоходный налог, который вам вернут.

К примеру, если у родителей двое детей, то и мама, и папа могут каждый месяц получать по 364 рубля от государства. Перечислять на счет ничего не будут. Просто на эту сумму уменьшится подоходный налог, который за вас платит работодатель.

Плюс таких вычетов - долгосрочность. Получать их можно до 18-летия ребенка. А если тот поступит на очное отделение вуза - до 24 лет. Но есть и ограничение - вычеты перестают действовать, если доход родителя за год превысит 350 тысяч рублей. Система действует так: если ваша зарплата 50 тысяч в месяц, то получать вычеты вы сможете только в течение семи месяцев. А потом они прекращаются - до следующего января.

Если один родитель находится в декрете, то он может написать заявление об отказе от вычета в пользу второго. Тогда последний будет получать двойной вычет.

Как стать оплачиваемым папой.

СПРАВКА «КП»

Три вида отпусков для молодых мам (и отцов)

1. По беременности и родам (официально он считается больничным).

Листок нетрудоспособности по беременности и родам женщине выдают врачи на 30-й неделе беременности на 140 календарных дней (70 дней до родов и 70 дней после). Пособие рассчитывается от средней зарплаты за два года. Если сотрудница уходит в декрет в 2020-м, за основу возьмут доходы в 2018 и 2019 годах.

Пример. Сотрудница получала в месяц 30 тысяч рублей. За два года заработала 720 тысяч. Эту сумму нужно разделить на 730 (число календарных дней) и умножить на 140. Получится 138 082 рубля.

Но есть лимит. Щедрость государства ограничена объемом страховых взносов, которые платят работодатели. Предел за 2018 год - 815 тысяч, за 2019-й - 865 тысяч.

То есть максимум, который можно получить, - 322 192 рубля. Это при зарплате 70 тысяч рублей в месяц и выше.

2. По уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года.

Ежемесячное пособие назначают спустя 70 дней после родов. Для этого нужно написать заявление в отделе кадров по месту работы. Размер пособия определяется просто - он составляет 40% от средней зарплаты молодой мамы. В нашем примере сотрудница, ушедшая в декрет, будет получать 12 тысяч рублей в месяц. При этом максимальный размер пособия - 28 тысяч рублей.

3. По уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет.

Раньше данное пособие составляло 50 рублей в месяц. И его платили всем. С 1 января 2020 года это пособие отменили. Его получают только те, кому оно было назначено ранее. При этом появилось другое пособие - в размере детского прожиточного минимума (в разных регионах сумма различается, но в среднем по России - 10,5 тыс. рублей). Платят его лишь семьям с невысокими доходами (меньше двух прожиточных минимумов на члена семьи). Под эти условия подходят 70% семей, у которых первый или второй ребенок родился после 1 января 2018 года.

А КАК У НИХ?

- В Европе отцам дают 10-дневный отгул сразу после рождения ребенка. Это нужно, чтобы семья приспособилась к новым условиям. В Швеции папам оплачивают три месяца детского отпуска.

- Основатель Фейсбука Марк Цукерберг два месяца провел в отпуске с двумя дочерьми. После этого компания стала предоставлять сотрудникам 4-месячный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Для США это редкость. Там молодым мамам дают всего три месяца после рождения ребенка, и компании не обязаны их оплачивать.

- Свой пост на две недели оставил министр экологии Японии Синдзиро Коидзуми. Это в стране, где даже обычный отпуск длится 10 - 20 дней в году, но брать больше пяти дней считается неприличным.