Экологи Минобороны избавят дальневосточные заповедники от следов военного наследия

Со времен холодной войны во многих заповедных местах Дальнего Востока остались заброшенные военные городки и поселки, скопилось много металлолома и другого мусора, оставленного военными и гражданскими. Порой такие места отнесены к заповедным территориям.

Экологи Восточного военного округа (ВВО) приступили к очистке таких мест от накопившегося за советские и постсоветские годы военного мусора.

Одно из них - Большой Шантар - самый крупный остров Шантарского архипелага, с 1999 года входящий вместе с другими в государственный природный заказник "Шантарские острова". Это место обитания 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. Есть на острове лежбища краснокнижных тюленей - сивуча и ларги, также вблизи архипелага замечают гренландских китов.

В 2019 году на острове Большой Шантар военные экологи подготовили к отправке более 1,7 тыс. пустых бочек общим весом около 55 тонн. В 2020-м финальными работами на острове займется подразделение эко-военных численностью 15 человек. Планируется утилизировать 55 тонн старых металлических конструкций.

Заповедник Остров Врангеля служит целям сохранения и изучения типичных и уникальных экосистем островной части Арктики, а также таких видов животных, как белый медведь, морж, единственной в России гнездовой популяции белого гуся, и многих других видов берингийской флоры и фауны с высоким уровнем эндемизма.

Экологическое подразделение ВВО, в которое войдут более 40 человек, займется обустройством лагеря на острове Врангеля в бухте Сомнительная и подготовкой к вывозу 150 тонн металлолома. Всего с острова Врангеля с 2015 года по лето 2019 военными экологами уже вывезено более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов.

Также в 2020 году впервые будут очищать от металлолома территорию бывшего военного городка на Сахалине, сообщает пресс-служба ВВО.