2020-03-03T01:00:03+03:00
Звезды

Опять за старое: Алена Шишкова в мини-шортах ужаснула ножками-палочками

Модель буквально тает на глазах
Ольга ЛИБГАРДТ
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Модель буквально тает на глазахМодель буквально тает на глазахФото: СОЦСЕТИ
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Алена Шишкова всегда в центре внимания. Эффектная блондинка успешно совмещает карьеру модели и воспитание дочери Алисы, которую родила от рэпера Тимати. Правда, в последнее время поклонники все чаще критикуют внешность хрупкой девушки. Особенно ее чрезмерную худобу.

Публика регулярно обсуждает фигуру Алены Шишковой и советуют ей набрать хотя бы пару килограммов. Внешний вид модели всерьез волнует обывателей. Некоторые даже подозревает у бывшей возлюбленной рэпера Тимати анорексию.

Новый повод для беспокойства вызвали свежие снимки красавицы. Алена приняла участие в презентации нового парфюма. На публике она появилась в короткой кожаной куртке-косухе, белой футблолке, джинсовых мини-шортах и белых кроссовках. Внимание поклонников привлекли слишком худые ноги модели.

Обыватели тут же стали перешептываться: "Опять взялась за старое. Снова худеет", "У нее не ноги, а палочки", "Как она по улице ходит", "Какой кошмар, она еще сильнее похудела", "Ужас. Кажется, она тает на глазах. Я просто в шоке".

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Сегодня с поклонницей
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Сама Алена чувствовала себя прекрасно. Она сделала выразительный макияж , много улыбалась и охотно позировала с поклонниками.

Позже многочисленные фотографии с презентации появились в соцсетях. Обыватели продолжили делится мнением - мол, Шишковой надо срочно поправиться.

Алена Шишкова в мини-шортах ужаснула ножками-палочками Фото: СОЦСЕТИ

Алена Шишкова в мини-шортах ужаснула ножками-палочкамиФото: СОЦСЕТИ

Кстати, в последнее время подписчики Алены могли наблюдать за ее смелыми образами не только на светских вечеринках и в рекламных кампаниях, но и во время дефиле. Бывшая возлюбленная Тимати побывала в Милане на Неделе моды. Шишкова продефилировала на шоу модного дома Philipp Plein, а видео с показа опубликовала в личном блоге.

"Спасибо за приглашение и возможность принять участие в таком грандиозном проекте! А шоу было действительно исторически крутое, как и вся коллекция", - подписала ролик модель.

Она предстала с короткими волосами, чем немало удивила народ. Хейтеры тут же накинулись на блондинку, заявив, что "ей надо прятать свои три волосины".

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Great show today at Milan Fashion Week!
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Модель молчать не стала. И объяснила злопыхателям: "Я отращиваю свои волосы после многолетних издевательств окрашиваниями, наращиванием. И пока вы будете меня критиковать, моя прическа будет отрастать".

Стоит отметить, что ране Алена Шишкова не раз подвергалась критике из-за своего хрупкого телосложения. Она как-то поведала, что сталкивается с проблемами, связанными с худобой, с самого детства. Модель подчеркнула, что с радостью набрала бы несколько килограммов, но не может.

Напомним, Алена Шишкова воспитывает дочь Алису, которая родилась в 2014 году от союза с певцом Тимати. Через год после рождения малышки молодые люди решились расстаться и сумели сохранить хорошие отношения. Мама рэпера тепло относится к Алене. Симона Юнусова даже называет ее "дочкой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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