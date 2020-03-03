Опять за старое: Алена Шишкова в мини-шортах ужаснула ножками-палочками

Алена Шишкова всегда в центре внимания. Эффектная блондинка успешно совмещает карьеру модели и воспитание дочери Алисы, которую родила от рэпера Тимати. Правда, в последнее время поклонники все чаще критикуют внешность хрупкой девушки. Особенно ее чрезмерную худобу.

Публика регулярно обсуждает фигуру Алены Шишковой и советуют ей набрать хотя бы пару килограммов. Внешний вид модели всерьез волнует обывателей. Некоторые даже подозревает у бывшей возлюбленной рэпера Тимати анорексию.

Новый повод для беспокойства вызвали свежие снимки красавицы. Алена приняла участие в презентации нового парфюма. На публике она появилась в короткой кожаной куртке-косухе, белой футблолке, джинсовых мини-шортах и белых кроссовках. Внимание поклонников привлекли слишком худые ноги модели.

Обыватели тут же стали перешептываться: "Опять взялась за старое. Снова худеет", "У нее не ноги, а палочки", "Как она по улице ходит", "Какой кошмар, она еще сильнее похудела", "Ужас. Кажется, она тает на глазах. Я просто в шоке".

shishkovadream Сегодня с поклонницей

Сама Алена чувствовала себя прекрасно. Она сделала выразительный макияж , много улыбалась и охотно позировала с поклонниками.

Позже многочисленные фотографии с презентации появились в соцсетях. Обыватели продолжили делится мнением - мол, Шишковой надо срочно поправиться.

Алена Шишкова в мини-шортах ужаснула ножками-палочкамиФото: СОЦСЕТИ

Кстати, в последнее время подписчики Алены могли наблюдать за ее смелыми образами не только на светских вечеринках и в рекламных кампаниях, но и во время дефиле. Бывшая возлюбленная Тимати побывала в Милане на Неделе моды. Шишкова продефилировала на шоу модного дома Philipp Plein, а видео с показа опубликовала в личном блоге.

"Спасибо за приглашение и возможность принять участие в таком грандиозном проекте! А шоу было действительно исторически крутое, как и вся коллекция", - подписала ролик модель.

Она предстала с короткими волосами, чем немало удивила народ. Хейтеры тут же накинулись на блондинку, заявив, что "ей надо прятать свои три волосины".

missalena.92 Great show today at Milan Fashion Week!

Модель молчать не стала. И объяснила злопыхателям: "Я отращиваю свои волосы после многолетних издевательств окрашиваниями, наращиванием. И пока вы будете меня критиковать, моя прическа будет отрастать".

Стоит отметить, что ране Алена Шишкова не раз подвергалась критике из-за своего хрупкого телосложения. Она как-то поведала, что сталкивается с проблемами, связанными с худобой, с самого детства. Модель подчеркнула, что с радостью набрала бы несколько килограммов, но не может.

Напомним, Алена Шишкова воспитывает дочь Алису, которая родилась в 2014 году от союза с певцом Тимати. Через год после рождения малышки молодые люди решились расстаться и сумели сохранить хорошие отношения. Мама рэпера тепло относится к Алене. Симона Юнусова даже называет ее "дочкой".