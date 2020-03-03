2020-03-03T12:24:13+03:00
Общество

СК России: ошибки медиков убивают чаще, чем террористы

За минувший год следователи направили в суд уголовные дела в отношении 366 медиков, по вине которых пострадали и погибли дети
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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За 2019 год в отношении медиков было возбуждено 2 168 уголовных дел.За 2019 год в отношении медиков было возбуждено 2 168 уголовных дел.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В следственные органы Следственного комитета за год поступило 6 599 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Об этом на проходящей коллегии сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

- За 2019 год в отношении медиков было возбуждено 2 168 уголовных дел. В суд направлено 332 уголовных дела в отношении 366 обвиняемых медицинских работников, что на 10% больше, чем в 2018 году (303), - заявил Бастрыкин.

По данным СК России от рук недобросовестных медиков в 2019 году пострадало 123 несовершеннолетних, из них 89 погибло.

В тоже время следователи СК России возбудили 355 уголовных дел о преступлениях террористического характера. В суд с обвинительным заключением направлено 119 дел этой категории. О преступлениях экстремистской направленности следственными органами возбуждено 87 уголовных дел. Расследовано и направлено в суды 55 дел.

На успехи Следственного комитета в сфере защиты детства обратил внимание на коллегии заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

- За время работы СК России раскрыто более 74 тысяч уголовных дел, государству и потерпевшим от преступлений граждан возмещено 326 миллиардов рублей, и эти результаты впечатляют, - отметил Медведев.

Бастрыкин поручил подчинённым усилить в этом году работу по профилактике условий, которые способствуют совершению преступлений в отношении детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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