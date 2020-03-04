«Просвещение» нацеливает на высокий балл
Для будущих выпускников российских школ началась горячая предэкзаменационная пора. До государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ для одиннадцатиклассников и ОГЭ для девятиклассников осталось чуть больше трех месяцев. Учащиеся определили предметы, которые намерены сдавать, наряду с обязательными математикой и русским языком, по выбору. Теперь самое главное - качественно подготовиться к экзаменам. Время на то, чтобы восполнить некоторые пробелы и в итоге получить высокий балл, который увеличит шансы поступления в избранные учебные заведения, еще есть. Главное, как говорят эксперты, использовать разносторонние возможности для повышения уровня знаний. По словам директора по маркетингу ГК «Просвещение» Ольги Пономаревой, усилия, направленные на подготовку к итоговой аттестации, принесут желанные плоды, если подходить к решению вопроса комплексно.
Структурные изменения
Собственно, сама ГК «Просвещение» как национальный образовательный интегратор выступает сегодня одной из ведущих компаний, предоставляющим старшеклассникам и педагогам все необходимые инструменты для подготовки к экзаменам. В компании отмечают несколько актуальных трендов, влияющих, в том числе, на содержание современных пособий для государственной итоговой аттестации.
«Прежде всего, в последние годы наблюдается увеличение числа сдающих предметы естественно-научного цикла - физику, химию, биологию и информатику», - говорит Пономарева. - Это очень хорошо отражает тенденции, вызванные реализацией нацпроектов, которые способствуют формированию кадрового резерва и развития человеческого потенциала в стране». При этом, как рассказала директор по маркетингу «Просвещения», все большее число одиннадцатиклассников выбирают усложненные варианты тестовых заданий, по тем предметам, которые необходимы для поступления на определенные специальности в ВУЗы. Например, многие планируют сдавать не базовую, а профильную математику. В школах формируются специальные «профильные классы» в зависимости от профессионального самопредставления учащихся. ГК «Просвещение» разработало специальную серию «Профильная школа» материалы которой обеспечивают осознанное вовлечение учащихся в изучение профильных предметов и позволяют более качественно подготовиться к ГИА. А также ГК «Просвещение» предоставляет школам комплексные решения для оснащения медицинских, инженерных и других классов.
Еще одной важной тенденцией Ольга Пономарева назвала «увеличение среднего балла», которое в последние годы фиксирует Рособрнадзор. Так, по данным ведомства, в прошлом году, в сравнении с 2018 годом, средний балл на ЕГЭ по профильной математике вырос на шесть единиц, по информатике – на четыре единицы, а по истории - почти на три.
Постепенно увеличивается, по данным компании, и число школьников, заявляющих о своем желании сдавать экзамены по так называемым «нетрадиционным» для итоговой аттестации предметам. Например, по китайскому и испанскому языкам. ГК «Просвещение» сегодня разрабатывает и такие узкоспециализированные продукты как, например, пособия для подготовки к ЕГЭ по китайскому и испанскому языкам.
Постоянно меняются, как отмечают в Группе, и предметные концепции. Так, в направлении «Технологии» ставка сегодня делается на практику и межпредметные связи. А в учебных планах появляется все больше экспериментальных задач, в частности по химии. Соответственно, меняется и структура экзаменационных вариантов и добавляются новые модули ГИА. Эти нюансы учитываются при разработке в первую очередь учебников, а также сопутствующих пособий, методических рекомендаций, пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
Как считают в компании, возрастающая сложность экзаменов в плане выбора предметов и важности их все более глубокого изучения для того, чтобы быть конкурентоспособным по баллам, диктует необходимость совершенствования самой методики подготовки к итоговым аттестациям. «Мы постоянно сотрудничаем со школами и на опыте видим, что к успеху на экзаменах приводит целый ряд факторов, на которые необходимо обращать внимание», - сообщила Пономарева.
Уместить все возрастающие требования к образованию в школьных часах не простая задача, поэтому сейчас активно используются внеурочные формы занятий, которые как раз дают ученику возможность попробовать себя в различных областях знаний и полях на основе современных практико-ориентированных заданий. ГК «Просвещение» практически единственная компания, которая предоставляет учителям учебные пособия в печатном и цифровом виде для организации практических занятий.
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Слагаемые успеха
Прежде всего, чтобы добиться хорошего результата, по ее словам, нужно решать задачи повышенной сложности. «Наша компания четко сегментирует свои продукты под разные стратегии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, - объясняет директор по маркетингу «Просвещения». – В частности, у нас есть отдельная серия со сложными заданиями, а есть и типовые варианты на отработку, которые соответствуют демонстрационным версиям «Федерального института педагогических измерений». В этом сегменте привлекаются ведущие авторы – например, Иван Ященко, Мария Вербицкая или Ольга Котова. Главное – определить собственную стратегию и следовать ей, безусловно, ориентируясь на максимально сложный для себя уровень».
При этом совершенно очевидно, что использовать для подготовки к экзаменам можно и нужно не только печатные, но и электронные ресурсы. «Здесь мы идем двумя путями: создаем собственные цифровые продукты, а также реализуем партнерские программы, когда мы предоставляем контент, а те, кто непосредственно ведет предэкзаменационные курсы в онлайн-образовании, его используют»,- поделилась Пономарева. Все без исключения продукты для ЕГЭ и ОГЭ, заверила специалист, сегодня доступны в электронном формате.
Важнейшим фактором на пути к успеху на экзаменах специалисты называют и уровень подготовки педагогов. «Повышение квалификации учителей - очень важная часть системы образования, - говорит Пономарева. – Экзамены переходят в цифровой формат и, соответственно, педагоги должны в полной мере владеть не только методиками подготовки к аттестации по своим предметам, но и иметь определенные навыки в сфере IT». Она рассказала в что в ГК «Просвещение» этому вопросу уделяют особое внимание. «Одна из наших компаний «Академия «Просвещение» реализует отдельный проект по повышению квалификации учителей, - сообщила специалист. - В частности, проводятся тестирования уровня подготовленности педагогов к работе со старшеклассниками, отрабатываются необходимые им для наставничества на пути к сдаче ОГЭ и ЕГЭ навыки и многое другое».
Оснащение школ
В целом, как отмечают в «Просвещении», к сегодняшнему дню стандартизированные экзамены являются одним из базовых элементов системы образования. Международные эксперты все чаще обращают внимание на высокий уровень организации российского ЕГЭ. А увеличивающийся средний балл выпускников на экзаменах свидетельствует о том, что комплексные методики подготовки к итоговым аттестациям, которые разработали ГК «Просвещение» и другие участники рынка образовательных продуктов и услуг для школ – тот самый заветный ключ к повышению качества российского образования в целом.