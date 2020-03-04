«Просвещение» нацеливает на высокий балл

Для будущих выпускников российских школ началась горячая предэкзаменационная пора. До государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ для одиннадцатиклассников и ОГЭ для девятиклассников осталось чуть больше трех месяцев. Учащиеся определили предметы, которые намерены сдавать, наряду с обязательными математикой и русским языком, по выбору. Теперь самое главное - качественно подготовиться к экзаменам. Время на то, чтобы восполнить некоторые пробелы и в итоге получить высокий балл, который увеличит шансы поступления в избранные учебные заведения, еще есть. Главное, как говорят эксперты, использовать разносторонние возможности для повышения уровня знаний. По словам директора по маркетингу ГК «Просвещение» Ольги Пономаревой, усилия, направленные на подготовку к итоговой аттестации, принесут желанные плоды, если подходить к решению вопроса комплексно.

Структурные изменения

Собственно, сама ГК «Просвещение» как национальный образовательный интегратор выступает сегодня одной из ведущих компаний, предоставляющим старшеклассникам и педагогам все необходимые инструменты для подготовки к экзаменам. В компании отмечают несколько актуальных трендов, влияющих, в том числе, на содержание современных пособий для государственной итоговой аттестации.

«Прежде всего, в последние годы наблюдается увеличение числа сдающих предметы естественно-научного цикла - физику, химию, биологию и информатику», - говорит Пономарева. - Это очень хорошо отражает тенденции, вызванные реализацией нацпроектов, которые способствуют формированию кадрового резерва и развития человеческого потенциала в стране». При этом, как рассказала директор по маркетингу «Просвещения», все большее число одиннадцатиклассников выбирают усложненные варианты тестовых заданий, по тем предметам, которые необходимы для поступления на определенные специальности в ВУЗы. Например, многие планируют сдавать не базовую, а профильную математику. В школах формируются специальные «профильные классы» в зависимости от профессионального самопредставления учащихся. ГК «Просвещение» разработало специальную серию «Профильная школа» материалы которой обеспечивают осознанное вовлечение учащихся в изучение профильных предметов и позволяют более качественно подготовиться к ГИА. А также ГК «Просвещение» предоставляет школам комплексные решения для оснащения медицинских, инженерных и других классов.

Еще одной важной тенденцией Ольга Пономарева назвала «увеличение среднего балла», которое в последние годы фиксирует Рособрнадзор. Так, по данным ведомства, в прошлом году, в сравнении с 2018 годом, средний балл на ЕГЭ по профильной математике вырос на шесть единиц, по информатике – на четыре единицы, а по истории - почти на три.

Постепенно увеличивается, по данным компании, и число школьников, заявляющих о своем желании сдавать экзамены по так называемым «нетрадиционным» для итоговой аттестации предметам. Например, по китайскому и испанскому языкам. ГК «Просвещение» сегодня разрабатывает и такие узкоспециализированные продукты как, например, пособия для подготовки к ЕГЭ по китайскому и испанскому языкам.

Постоянно меняются, как отмечают в Группе, и предметные концепции. Так, в направлении «Технологии» ставка сегодня делается на практику и межпредметные связи. А в учебных планах появляется все больше экспериментальных задач, в частности по химии. Соответственно, меняется и структура экзаменационных вариантов и добавляются новые модули ГИА. Эти нюансы учитываются при разработке в первую очередь учебников, а также сопутствующих пособий, методических рекомендаций, пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Как считают в компании, возрастающая сложность экзаменов в плане выбора предметов и важности их все более глубокого изучения для того, чтобы быть конкурентоспособным по баллам, диктует необходимость совершенствования самой методики подготовки к итоговым аттестациям. «Мы постоянно сотрудничаем со школами и на опыте видим, что к успеху на экзаменах приводит целый ряд факторов, на которые необходимо обращать внимание», - сообщила Пономарева.

Уместить все возрастающие требования к образованию в школьных часах не простая задача, поэтому сейчас активно используются внеурочные формы занятий, которые как раз дают ученику возможность попробовать себя в различных областях знаний и полях на основе современных практико-ориентированных заданий. ГК «Просвещение» практически единственная компания, которая предоставляет учителям учебные пособия в печатном и цифровом виде для организации практических занятий.

Слагаемые успеха

Прежде всего, чтобы добиться хорошего результата, по ее словам, нужно решать задачи повышенной сложности. «Наша компания четко сегментирует свои продукты под разные стратегии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, - объясняет директор по маркетингу «Просвещения». – В частности, у нас есть отдельная серия со сложными заданиями, а есть и типовые варианты на отработку, которые соответствуют демонстрационным версиям «Федерального института педагогических измерений». В этом сегменте привлекаются ведущие авторы – например, Иван Ященко, Мария Вербицкая или Ольга Котова. Главное – определить собственную стратегию и следовать ей, безусловно, ориентируясь на максимально сложный для себя уровень».

При этом совершенно очевидно, что использовать для подготовки к экзаменам можно и нужно не только печатные, но и электронные ресурсы. «Здесь мы идем двумя путями: создаем собственные цифровые продукты, а также реализуем партнерские программы, когда мы предоставляем контент, а те, кто непосредственно ведет предэкзаменационные курсы в онлайн-образовании, его используют»,- поделилась Пономарева. Все без исключения продукты для ЕГЭ и ОГЭ, заверила специалист, сегодня доступны в электронном формате.

Важнейшим фактором на пути к успеху на экзаменах специалисты называют и уровень подготовки педагогов. «Повышение квалификации учителей - очень важная часть системы образования, - говорит Пономарева. – Экзамены переходят в цифровой формат и, соответственно, педагоги должны в полной мере владеть не только методиками подготовки к аттестации по своим предметам, но и иметь определенные навыки в сфере IT». Она рассказала в что в ГК «Просвещение» этому вопросу уделяют особое внимание. «Одна из наших компаний «Академия «Просвещение» реализует отдельный проект по повышению квалификации учителей, - сообщила специалист. - В частности, проводятся тестирования уровня подготовленности педагогов к работе со старшеклассниками, отрабатываются необходимые им для наставничества на пути к сдаче ОГЭ и ЕГЭ навыки и многое другое».

Оснащение школ

В целом, как отмечают в «Просвещении», к сегодняшнему дню стандартизированные экзамены являются одним из базовых элементов системы образования. Международные эксперты все чаще обращают внимание на высокий уровень организации российского ЕГЭ. А увеличивающийся средний балл выпускников на экзаменах свидетельствует о том, что комплексные методики подготовки к итоговым аттестациям, которые разработали ГК «Просвещение» и другие участники рынка образовательных продуктов и услуг для школ – тот самый заветный ключ к повышению качества российского образования в целом.