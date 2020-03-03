2020-03-03T18:58:22+03:00
Общество

Самиздат снова в тренде - твой путь к успеху

С 1921 года 3 марта отмечается Всемирный день писателя, и приобщиться к нему теперь может каждый
Марина АНИКЕЕВА
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Традиция давняя и благородная, родившаяся в стране джентльменов, в писательско-журналистской среде, в прямом и в переносном значении - людей слова.

Объединить пишущую братию, призвав литераторов к ответственности перед обществом за качество и правдивость предоставленной информации, пришло в голову известным английским писателям Джону Голсуорси и Кэтрин Доусон-Скотт. Так появился первый ПЕН-клуб.

В настоящий момент подобные профессиональные сообщества действуют в 130 странах (в том числе и в России).

Однако сегодня этот праздник вышел за рамки профобъединений. Теперь дату могут отмечать все, кто пишет и работает с текстами. А таких у нас в России все больше. И это неудивительно: страна-то мыслящая, творческая, пишущая и читающая была и есть, как показывает сегодняшний анализ рынка публикуемой литературы.

Однако структура этого рынка значительно изменилась в сторону «самиздата».

В настоящий момент каждый может попробовать писательское ремесло и получить свою «минуту славы». Читатель тоже стал другим - лояльным и любопытным, люди с удовольствием принимают документальную литературу, постоянно чему-то учатся и знакомятся с трудами не только мастеров художественного слова, но и коучей, блогеров, бизнес-тренеров. Интересны любые «профи», которым есть, чем поделиться с миром, и которые хотят распространить свой опыт.

Особенности современного «самиздата»: он захватывает книжный рынок

Это стало возможным благодаря интернету и новым технологиям. Сегодня писательство превратилось в масштабное культурное движение, и у каждого есть возможность донести свои знания, идеи и фантазии до других.

И это реальный качественный труд, который востребован обществом и экономически оправдан.

Кроме того, специалисты связывают писательский бум с появлением сервисов самиздата. Они обеспечивают авторов максимально комфортными условиями для создания и продвижения книг: здесь и ошибки правят, и найдут автору его читателя. Возможно даже, что маркетологи позаботятся о распространении книги. Автору останется лишь наблюдать онлайн за статистикой и реакцией читателей.

Такого еще не было.

То есть главный плюс сервисов самопубликаций в том, что люди точно знают: их детище увидит свет, причем очень быстро. А это важно: творческий народ - народ тщеславный. И отныне перед пишущим стоит только одна задача - писать.

Евгений Селиванов, руководитель интегрированных издательских сервисов группы компаний «ЛитРес: Самиздат», одной из крупнейших издательских платформ для независимых авторов: «Такие возможности для самопубликаций ускоряют путь писателя к читателю. Ты просто загружаешь свою книгу, и она в считанные дни попадает на витрины электронных площадок, где с ней уже могут знакомиться люди. Это такая честная демократичная среда, где ты просто написал что-то и можешь представить свое произведение на суд самой широкой читательской аудитории. Наша, например, насчитывает порядка 20 миллионов. Авторам важно быть услышанными. В частности, на конец 2019 года у нас было доступно более 25 тысяч произведений и совокупно продано более 1,4 млн копий».

По итогам 2019 года самиздат продолжает демонстрировать самые высокие темпы роста на книжном рынке - за счет постоянно увеличивающегося количества зарегистрированных независимых авторов (их стало больше на 40%) и опубликованных ими произведений (прирост на 25%).

Разумеется, в финансах это тоже выражается - выручка этой категории растет. Судите сами: выручка той же платформы «ЛитРес: Самиздат» в 2019 году выросла на 218% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года и составила около 10% от всех розничных продаж электронных книг на сайте Litres.ru и в приложении «ЛитРес: Читай!». Совокупный доход авторов тоже стал больше в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом и составил более 30 млн рублей. Интересно, что 11 авторов заработали более 1 млн рублей каждый. И это не писатели, известные на весь мир. Сегодня рушится представление о том, что успех приходит только к «топовым литераторам». А низкая цена, которую порой выставляют начинающие авторы за свою книгу, не всегда оправдана. Инфографика наглядно показывает соотношение продаж к стоимости книги:

В 60 - 70-е годы «самиздат» был для творческих людей единственным способом скрытно, но хоть «из-под полы» донести до общественности свой всегда отличающийся от официального взгляд на то или иное явление. Миссия современных сервисов самиздата как раз в том, чтобы находить и поддерживать оригинальных авторов, их свежее восприятие привычных вещей, делать максимально доступными их творения, обозначать и представлять на всеобщее обсуждение острые темы.

И если есть, что сказать миру, если голова полна детективных, фантастических и любовных сюжетов (самые популярные жанры плюс фэнтези), то почему бы не издаться наикратчайшим путем без проблем и долгих ожиданий? Да еще и заработать на этом.

Включил компьютер - вышел в тираж

Напечатать книгу в наше время не составляет больших трудностей. Причем делать это можно по-разному. Если книга готова, то, используя технологию «печать по требованию», загружаете ее всю сразу. А если она в процессе рождения, то можно выкладывать по главам, сохраняя интригу для читателя и выгадывая время для написания следующих частей. Причем к написанному ранее можно возвращаться с правками, как это делают в удобном формате, существующем в рамках проекта «ЛитРес: Черновики». А когда текст полностью дописан и загружен, книга сможет попасть в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: LitRes, Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок).

Шанс на признание есть у всех

Его предоставляет сама суть сервисов «самиздата». И тема для написания книжки может быть любой.

Допустим, кто-то делает потрясающие сыры или выращивает петунии - и из этого тоже вполне может родиться настоящий бестселлер. Достаточно создать вокруг себя собственное комьюнити, которое и прочитает, и купит книгу, и распространит полезный опыт.

То есть любой автор, обладающий чувством слога, и которому есть, что рассказать миру, может рассчитывать на успех.

«ЛитРес: Самиздат» поддерживает смелых и ярких, организовав для этого специальную ежегодную премию «Электронная буква». Она, кстати, в очередной раз стартует в марте.

А в прошлом году в этом творческом состязании приняли участие более 3000 авторов и более 100 чтецов. Это на 9% больше авторов и на 50% больше чтецов, чем в прошлом году. Лауреатов определяли авторитетные литераторы и издатели, а также представители медиа и шоу-бизнеса. Общий призовой фонд премии составил 15 млн рублей на нужды продвижения.

В этом году для всех победителей премии издательская платформа обещает провести рекламные кампании.

Как обеспечить своей книге популярность?

Чек-лист для продвижения:

1. Расскажите о вашей будущей книге в социальных сетях.

2. Делитесь цитатами из будущей книги со знакомыми, анализируйте их восприятие.

3. Подберите красивые тематические иллюстрации.

Такие посты обычно набирают много лайков и репостов, а вы сможете оценить интерес к тому, что вы пишете, по реакции ваших друзей.

4. Опубликуйте отрывок в тематическом сообществе и отслеживайте комментарии.

5. Пользуйтесь бесплатными возможностями социальных сетей.

Используйте подходящие тематические хештеги, просите друзей поставить лайк или сделать репост (многие соцсети высоко оценивают именно те публикации, на которые есть реакция в первые пару часов после размещения записи), выкладывайте скриншоты новых публикаций в stories (истории), проводите прямые эфиры с читателями (например, читая отрывки из книги). Возможности зависят только от вашей фантазии.

Пройдя по ссылке, все читатели «Комсомольской правды» смогут получить одну книгу из специальной подборки в подарок, а также скидку 20% на все книги, участвующие в акции.

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