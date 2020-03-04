Глава российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин: «От УЕФА даже намека нет, что чемпионат Европы будет перенесен»

Корреспондент «КП» встретился с главой российского оргкомитета Алексеем Сорокиным, чтобы узнать:

- Нужны ли визы россиянам в других странах на Евро-2020

- Что снова пора оформлять Паспорт болельщиков, и что он дает

- Почему сборная Финляндии решила жить в России

- Где будут расположены фан-зоны

- И самое главное: действительно ли коронавирус угрожает чемпионату Европы.

- Мы не можем начать разговор о подготовке к Евро-2020 не с вопроса про коронавирус и слухи, что турнир может быть перенесен. УЕФА действительно рассматривает такую возможность? У оргкомитета есть какой-то план «Б»?

- На днях было заседание исполкома УЕФА, вопрос коронавируса на нем практически не поднимался. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что паника вокруг всего этого может быть хуже, чем сам вирус, и я абсолютно с этим согласен. Так что не то что сигналов, даже намеков от УЕФА, что Евро-2020 может быть перенесен, или как-то изменен его формат, тоже нет. Если журналисты поймали кого-то из чиновников и выдернули фразу из контекста, это не в коем случае не отражает официальную позицию УЕФА. А если смотреть официальные заявления, то абсолютно никаких негативных сигналов в них нет.

- Отлично, значит болельщики могут продолжать свою подготовку к Евро-2020. Он пройдет в 12 городах Европы, в том числе и тех стран, где для россиян действует визовый режим. Например, один из матчей группового этапа сборная России проведет в Копенгагене. Нужно ли будет россиянам, обладателям билетов получать шенгенскую визу, чтобы посетить эту игру?

- К сожалению, для наших граждан, собирающихся посетить европейские города во время Евро-2020, визы будут. Хотя мы высказывали предложения об обмене виз либо о послаблении визового режима для обладателей билетов. При этом УЕФА, как правообладатель турнира, работу провел со всеми странами и договаривался об облегченном порядке выдачи виз. Без сомнения, все посольства предупреждены, что такие обращения будут. Так что стоит указывать футбольную цель поездки, возможно, прикладывать билеты, и проблем с визой не должно быть.

- Тем иностранным болельщикам, которые едут к нам, виза будет нужна?

- Для них наличие FAN-ID является визой. Как мы изначально и обещали. Причем, в отличие от ЧМ-2018, теперь можно въехать и по электронному FAN-ID. Практика оформления «Паспортов болельщиков» прежняя – их можно получить по почте.

Паспорт болельщика в центре выдачи Fan ID для болельщиков Евро-2020. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

- «Паспорта болельщиков» - это только российская практика? УЕФА не захотел вводить ее в других странах?

- Да, в Европе не стали вводить эту систему. Но на нее сейчас очень пристально смотрит Катар – организатор ЧМ-2022. Уже были заявления от моего коллеги главы оргкомитета Катар-2022 Хассана аль-Тавади о том, что они всерьез задумываются о применении такой системы.

- За FAN-ID уже можно обращаться?

- Уже давно, с осени 2019 года. Более того, почти 30 тысяч Паспортов болельщиков уже распределено.

- Паспорт болельщика на ЧМ-2018 был полезной штукой – давал, например, право не бесплатный проезд.

- В Санкт-Петербурге будет все точно так же. Будет бесплатный проезд в городском транспорте в дни матчей, FAN-ID можно будет использовать, чтобы получить скидки на билеты в музей, а в некоторые из них вообще даст право бесплатного входа. Более подробно мы вместе с городом расскажем об этом позднее.

В центре выдачи Fan ID для болельщиков Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

- На ЧМ-2018 обеспечение безопасности было, пожалуй, одной из самых сложных задач. Но, пожалуй, никогда еще во время футбольных матчей не приходилось сталкиваться с такими вежливыми сотрудниками обеспечения правопорядка. На Евро-2020 будет так же?

- Безопасность на ЧМ-2018 была прежде всего успешно решенной задачей. И безусловно все практики будут применены к Евро-2020. Нам кажется, что все ведомства, ответственные за этот сегмент, нашли золотую середину между комфортом и незаметностью этих усилий и их эффективностью.

- Какой было самое популярное правонарушение на чемпионате мира?

- Да и не так много их было. Нам повезло, к нам приехали культурные болельщики, и я не припомню таких уж ярких инцидентов с ними. Самое страшное, что я помню – потасовка чилийских любителе футбола возле Красной площади, но и то, они разобрались внутри собственного сообщества и не потребовалось активного вмешательства полиции. Во время ЧМ-2018 было другое, не совсем относящиеся именно к болельщикам. Имели место попытки использовать футбол для политической агитации, для совершенно других целей не относящихся к спорту. Были попытки проноса флагов, других предметов… Но такие попытки совершаются абсолютно на всех крупных спортивных мероприятиях. Везде есть люди, которые выбирают себе такую трибуну. Но здесь надо помнить, что здесь – футбольный праздник, а не место для изъявления своих взглядов и протестов. И все это регламентируются правилами организаторов – в данном случае ФИФА или УЕФА.

- Во время чемпионата мира Россия подготовила множество футбольных баз, которые и составили приличную часть наследия чемпионата мира. К Евро-2020 вы тоже их готовили?

- Новые – нет. Мы использовали те, что уже были в нашем каталоге во время чемпионата мира. Мы предложили нашим коллегам из УЕФА пять баз. Из них была выбрана одна – сборная Финляндии решила жить в Репино, там где базировались англичане в период ЧМ-2018. Ну и плюс у сборной России остается база в Новогорске.

- А во время приезда в Санкт-Петербург где будет жить наша команда? Уже выбрали?

- Нет, выбрать нельзя. Согласно регламенту для участников матча есть два утвержденных УЕФА отеля – «Коринтия» и «Астория». Там будет обеспечена безопасность на должном уровне, там будет подготовлено для приезда команд. И у сборной России здесь не будет преференций и права выбора.

Вратари Сослан Джанаев и Андрей Лунев во время тренировки на базе национальной сборной России в Новогорске. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Финляндия – условно говоря «через дорогу» от Санкт-Петербурга. Почему они решили все-таки жить в России?

- Хороший вопрос, который надо прежде всего адресовать самой сборной Финляндии. Прежде всего, мы очень рады, значит к нам есть доверие, есть понимание, что все будет организованно на хорошем уровне. Мы точно знаем, что они контактировали с английской командой, консультировались с ними, видимо были хорошие отзывы, сработало сарафанное радио. Впрочем, после Чм-2018 у нас все команды были довольны, нареканий точно не поступало. Так что теперь мы жалеем, что только финны выбрали наши базы – мы готовы были принять больше команд.

- Почему они не решились?

- Города Евро-2020 разбиты на кластеры. У нас получилась самая северная локация. Вряд ли сборные, играющие в южных городах, выбрали бы нас местом дислокации.

- Сколько уже продано билетов на матчи в Санкт-Петербурге?

- Билеты – это прерогатива УЕФА. Но мы можем сказать, что 70 процентов уже реализовано. Спрос огромный. Примерно на один билет приходится 10 заявок. Но будут еще возможности приобрести билеты. Но должен напомнить, что приобрести их можно только на официальном сайте УЕФА. Других возможностей нет, и ресурсов тоже нет. Люди не должны испытывать иллюзий – другие способы приобретения билетов нелегальны. Купить, обменять и сдать билеты можно только на сайте.

- А как же билетные центры?

- Они в городах открываются только для решения каких-то проблем. Билетных касс в обычном понимании в городах Евро-2020 не будет.

- Российский футбольный союз признал, что часть билетов «утекла» к спекулянтам. В оргкомитет следят за этой ситуацией?

- «Утекли» - не совсем правильное слово, поскольку билеты электронные. Но действительно, РФС признал, что част промокодов попала туда, куда не должна была попасть. Но если есть противозаконное деяние, то это дело не оргкомитета, а других вполне понятных структур и компетентных органов. Причем РФС, на мой взгляд, принял все меры, для того, чтобы ситуацию поправить.

- На ЧМ-2018 фан-зоны были местом притяжения болельщиков и гостей страны. Во время Евро-2020 будет организовано нечто подобное в российских городах?

- Да, мы почувствовали стремление городов так или иначе организовать площадки для совместного просмотра матчей и тогда предложили со своей стороны всем городам это сделать. Мы написали письма, в которых объяснили, каким правилам должны подчиняться эти места совместного просмотра матчей. Более 20 городов России высказали желание организовать такие фан-зоны по правилам УЕФА. Но сразу оговорюсь, финансово оргкомитет в этом не участвует.

- У вас уже есть этот список городов?

- Список есть, но мы его пока не обнародуем, так как не все еще города твердо решили участвовать.

- Хорошо, Санкт-Петербург то точно участвует. Фан-зона там будет в том же место, что и на ЧМ-2018?

- В Санкт-Петербурге будет сразу две фан-зоны. Первая – Футбольная деревня на Конюшенной площади, вторая – зона публичного просмотра на Дворцовой площади. Вторая из них будет работать, начиная с 1/4 финала турнира.

- А в Москве?

- У нас есть сильная уверенность, что в Москве будет зона публичного просмотра. Но локация пока не объявлена, и скорее всего об этом должен сказать город. Еще раз хочу подчеркнуть, что эти зоны совместного просмотра – ответственность городов, а не оргкомитета, и нам бы неправильно было объявлять об этой работе. Каждый город это делает сам, отчасти и для того, чтобы продвинуть себя, как точку притяжения.

- Во время ЧМ-2018 в московском метро показывали матчи прямо в вагонах. Было очень удобно.

- Самое интересное, что действительно такой разговор на рабочем уровне был и сейчас. Не знаю, будет ли реализовано подобное и на Евро-2020, но мы окажем всяческое содействие и поддержим любую инициативу.

- Давайте поговорим про финансы. На Евро-2020 за последние два года выделено более 3 млрд рублей. Но в представлении обычных людей у нас все уже было готово еще к ЧМ-2018, и вроде как никаких расходов не предвиделось. На что пошли эти выделенные средства.

- Более 3 млрд – это совокупные траты. Часть из них – местный бюджет. А из федерального бюджета было выделено 2,6 млрд рублей. Это операционные расходы на продвижение Евро, обеспечение безопасности, транспортное и логистическое обслуживание, реализацию волонтерской программы, работу Оргкомитета, подготовку IT-инфраструктуры, за два года требования к которой увечились… Большая часть, безусловно, ушла и на подготовку и обслуживание временной инфраструктуры.

- Временной инфраструктуры? Например?

- Это периметр безопасности, в простонародии именуемый забором. Вот только у нас каждый его сантиметр должен просматриваться камерами. Это все павильоны – вынесенные за пределы арены пресс-центр, аккредитационный центр, волонтерский центр. Если кратко, это все то, что нудно только в период Евро-2020 и не нужно во время матчей «Зенита».

- Два года назад за 100 дней до начала ЧМ-2018 вся страна стояла на ушах. Мы постоянно помнили, что очень скоро будет чемпионат мира, готовились к нему, ждали. А сейчас перед Евро-2020 все значительно тише. Вам самому не скучно, по сравнению с двухлетней давностью?

- Точно не скучно. И погодите, чем ближе будет турнир, тем ярче вы будете чувствовать его. Но все объяснимо – два года назад мы были единственной страной-хозяйкой турнира, а сейчас Санкт-Петербург, безусловно, важный город, но один из череды других 11 городов. Конечно мы понимаем, зачем мы это делаем, что хотим показать миру. Но нельзя ожидать, что при такой географической распределенности ожидать такого же ажиотажа, как два года назад. Но на недостаток внимания нам точно жаловаться не приходится.