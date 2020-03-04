Как кооператив помогает решить квартирный вопрос многодетным семьям

Молодой священник отец Максим несколько лет назад был переведен из Петербурга в один из гатчинских храмов. Ездить к месту службы далеко, да и квартирный вопрос в его большой семье – супруга и трое детей, нуждался в решении. Брать ипотеку? Но квартира нужна большая, значит ежемесячные платежи будут значительные. Дорого – доходы священника и его жены, Марины этого не позволяли: основной источник поступлений – священническая зарплата на приходе: дети пока маленькие, и супруга не может работать на полную ставку. Одна зарплата в многодетной семье – типичная ситуация.

Марина предложила присмотреться к возможности покупки жилья через ЖК «Бест Вей». Несколько месяцев анализировали документы – и в итоге вступили в кооператив. Несколько месяцев собирали средства на первоначальный взнос, чуть меньше года стояли в очереди на покупку квартиры.

В 2018 году была приобретена трехкомнатная квартира 78 кв. м – недалеко от храма, где служит отец Максим. При внесении паевого взноса использовали материнский капитал, который получила Марина – законодательство позволяет использовать эту госдотацию и для оплаты паевого взноса в кооперативе. Ежемесячные платежи – посильные для семьи. «Благодарим Бога, - говорит отец Максим, - что помог нам с супругой принять верное решение и приобрести квартиру с помощью кооператива!».

А вот история, когда молодая, но уже довольно большая семья – уже двое детей (и супруги не намерены останавливаться), купила квартиру не потому, что для них слишком дорога была бы ипотека – а по соображениям эффективности расходования средств семейного капитала. Жительница Уфы Кристина домохозяйка, а ее муж – предприниматель. Как истинный бизнесмен, он тщательно следит за эффективностью расходования семейного капитала.

Проблем с ипотекой не было бы никаких – но муж Кристины посчитал переплату за весь срок кредитования, и отказался. По всем ипотечным предложениям, рассмотренным семьей Кристины, переплата – банковский процент и страховка, составляет еще одну стоимость квартиры, а то и больше. То есть покупая квартиру в ипотеку за весь срок, придется в конечном счете оплатить стоимость двух. В случае же покупки квартиры с помощью кооператива «Бест Вей» средства из паевого фонда кооператива предоставляются под 0%. Есть платежи в фонд развития кооператива - переплата, связанная с этими выплатами, составит сумму, эквивалентную 10% от стоимости квартиры.

Пайщиком, как и в предыдущем случае, стала супруга Кристина приобрела с помощью кооператива трехкомнатную квартиру 68 кв м в центре столицы Башкортостана.

Еще одна уфимка – Ляззат, вместе с мужем и тремя детьми несколько лет скиталась по съемным квартирам. Получить ипотечный кредит на большую квартиру и она, ни муж не могли, так как, не проходили по критериям подтвержденной платежеспособности, хотя оба супруга работают. Помог кооператив – Ляззат стала пайщиком, и два года назад приобрела четырехкомнатную квартиру 86 кв м в одном из новых районов Уфы. Вступала она в кооператив по одному только паспорту – справки с места работы и справка о доходах не понадобилась.

У молодых супругов Дмитрия и Ирины из Кирова уже четверо детей. 10 лет они жили в съемной двушке и предпринимали тщетные попытки получить ипотеку на трехкомнатную квартиру, пока не познакомились с предложениями жилищного кооператива. Это было в 2017 году. За год они накопили на первоначальный взнос – 35% от стоимости и приобрели с помощью кооператива трехкомнатную квартиру 68 кв м, в которой теперь проживают.

Денис из Санкт-Петербурга – многодетный отец. Не чуждый российскому кооперативному движению, с самого начала он рассматривал кооперативные предложения для покупки трехкомнатной квартиры. Изучал предложения разных кооперативов – но в конце концов остановился на крупном кооперативе, в котором очередь идет максимально быстро. И не ошибся – он стоял в очереди всего пять месяцев, после чего приобрел с помощью кооператива квартиру 86 кв. м в новостройке в Приморском районе Северной столицы.

Подытожим достоинства покупки кооперативной квартиры многодетными семьями. Во-первых, это способ купить большую – трех- или четырехкомнатную квартиру, не требует документального подтверждения материального положение пайщика при вступлении в кооператив, ЖК не требует справку о доходах. В кооперативе, как я уже объяснял в предыдущих колонках, риск неплатежей ложится целиком на пайщика. Если пайщик перестает быть платежеспособным – он выходит из кооператива, оставляет квартиру кооперативу, а взамен получает, в соответствии с Гражданским кодексом, свой паевой взнос в полном объеме.

Во-вторых, ежемесячные платежи в кооперативе за большие квартиры, посильны даже для семьи, в которой только один из супругов зарабатывает, а другой сидит с детьми.

В-третьих, для оплаты паевых взносов в ЖК возможно использование средств материнского капитала.

Эти факторы делают покупку квартиры многодетными семьями с помощью кооператива оптимальным для них решением.