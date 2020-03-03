2020-03-03T16:35:50+03:00
Звезды

Звезда "Оттепели" Лариса Малеванная восьмой год борется с раком

Актрисе удалили часть легкого
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса Малеванная полюбилась миллионам телезрителей после выхода фильмов "Весенние перевертыши", "Подросток" и "Интердевочка". Фото: Канал "Россия 1"Лариса Малеванная полюбилась миллионам телезрителей после выхода фильмов "Весенние перевертыши", "Подросток" и "Интердевочка". Фото: Канал "Россия 1"
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Лариса Малеванная полюбилась миллионам телезрителей после выхода фильмов "Весенние перевертыши", "Подросток" и "Интердевочка". Одну из главную роль она сыграла и в сериале "Оттепель". Причем в этом фильме она снималась, когда ей диагностировали рак легкого третьей степени.

Лариса Малеванная никогда не жаловалась на здоровье. Но в 2012 году артистку буквально замучили боли в сердце. Когда терпеть стало невыносимо, 73-летняя звезда обратиться к специалистам.

"Врачи удивились моему визиту - поликлинику я посещаю не часто. Мне выписали лекарства, но становилось все хуже и хуже. Дошло до того, что стала задыхаться", - рассказала 81-летняя Лариса Ивановна в эфире передачи "Судьба человека".

Несмотря на плохое состояние, Малеванная продолжала сниматься. Как раз в это время вовсю кипела работа над картиной "Оттепель".

"Пришлось снова обратиться к врачам, ведь было уже невозможно играть. Я предположила, что у меня больные легкие. Сделала флюорографию, рентген. Когда были получены снимки, у меня спросили: «Вам все можно говорить?» Я ответила: «Абсолютно!». Мне озвучили диагноз: рак третьей степени. Я сказала: «Ну, черт возьми!»", - заявила она Борису Корчевникову.

Лариса Ивановна призналась, что в тот момент у нее возникло ощущение, что на нее наваливается большая работа: "Я почувствовала эту тяжесть и подумала, сколько мне отпущено - столько и проживу".

Актриса долго отказывалась идти на операцию. Но в итоге ее убедили врачи.

"Когда мне сказали, что иначе жить останется всего два-три месяца, я решилась. Все прошло блестяще, мне удалили часть легкого. Вы понимаете, с этим диагнозом не живут", - поделилась артистка.

Операцию ей сделали 4 декабря. К тому времени съемки с ее участием в "Оттепели" закончились. "С тех пор каждый год в этот день я звоню своему хирургу Мосину и поздравляю его с моим днем рождения", - с улыбкой поведала артистка.

Вот уже восьмой год Малеванная борется с тяжелым недугом. Она не намерена сдаваться.

Кстати, когда она лежала в больнице, ей позвонили и предложили роль в картине "Переводчик". "Врач был, конечно, против. Но я все-таки поехала. На съемках пришлось в одной сорочке бегать по морозу. В итоге меня отвезли в больницу с бронхитом, но я ни о чем не жалею. Для меня работа всегда на первом месте", - резюмировала звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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