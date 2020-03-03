Путину рассказали, кто мешает нацпроектам

Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом доложил о работе над национальными проектами.

- На Совете по местному самоуправлению мы обратились к вам с предложением создать координирующий орган в виде штаба для реализации нацпроекта в области строительства.

- Да, помню, - подтвердил Путин.

- Создан такой штаб, в него входят все региональные власти, все губернаторы, все органы федеральной власти, - рассказал Хуснулин. - В ежедневном режиме работаем в рабочем порядке. Сократили время принятия решений и обмена информацией. Главный вопрос – кому что мешает сегодня реализовывать нацпроекты. Несколько десятков вопросов на каждом селекторном совещании.

В качестве примера оперативности вице-премьер привел поручение президента оказать дополнительную помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области.

- В течение недели были приняты все решения, и дополнительные деньги – три миллиона – перечислены прямо за одну неделю, - сказал он. - Занимаемся программой развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Первую программу уже подписали с Курганом. В течение ближайшего времени подготовим все остальные программы. То есть ставим задачу в первом квартале отдать регионам дополнительные деньги на развитие.

- Какие-то особые сложности вы для себя чувствуете? - спросил Путин.

- Все сложности имеют рабочий характер. Сказать, что есть что-то нерешаемое, – нет. Деньги все выделены, полномочия все даны. Надо всем работать и реализовывать.