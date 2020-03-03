2020-03-03T17:28:02+03:00
Свое дело

К 8 марта Москва запустила флешмоб!

Волна поздравлений женщин-предпринимателей прокатится по всей стране
Антон БАЛУЕВ
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Инициатором акции стал Департамент предпринимательства и инновационного развития.

В 2019 году глава департамента Алексей Фурсин и несколько его друзей устроили challenge: поздравили в соцсетях московских женщин-предпринимателей с 8 марта и рассказали об их бизнесе. Идею поддержали: сотни пользователей рассказали о неординарных и талантливых москвичках.

Проект продолжается! Чтобы принять в нем участие, нужно рассказать три истории успеха женщин-предпринимателей. Затем надо поставить хэштег конкурса - #8marchchallenge, отметить других бизнесменов и передать эстафету дальше.

Например, Алексей Фурсин рассказал об управляющем директоре и сооснователе школы правильного бега Ирине Московкиной. В 2012 году она создала проект I Love Running, который быстро развился и сменил название на I Love Supersport.

В этом году в акции участвуют бизнесмены со всей страны, а не только московские, так что волна поздравлений прокатится от Москвы до Владивостока.

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