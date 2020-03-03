Время переходить на местное

Крупные торговые сети продолжают наращивать долю локальных производителей, что вполне логично, ведь покупатели особенно рады видеть на полках магазинов продукты, выращенные или произведенные в своем регионе. Пример остальным показывает лидер отрасли - только в 2019 году X5 Retail Group начала сотрудничать с 1 245 российскими поставщиками из 71 региона восьми федеральных округов.

ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО КРАСНОЯРСКА

В каждом регионе компания стремится обеспечить максимальное присутствие продукции локальных поставщиков в своих магазинах. В 2019 году самыми активными стали производители из Центрального федерального округа – там с Х5 начали сотрудничество 449 партнёров. 346 из них зарегистрированы в Москве и Московской области.

Кроме того, договоры на поставку заключили с X5 189 локальных производителей Северо-Западного федерального округа, 113 из которых представляют Санкт-Петербург и Ленинградскую область. 189 новых партнёров X5 располагаются в Приволжском федеральном округе. Наибольшую активность в регионах Поволжья проявили поставщики Самарской и Нижегородской областей – по 31 новому поставщику, а также из Башкортостана и Татарстана (22 и 18 соответственно).

В Сибирском федеральном округе тоже значительно увеличилось количество новых производителей – 150 партнеров. Лидеры по приросту – из Новосибирской области (43 новых производителя), а также Красноярского края (39 поставщиков), в котором компания начала операционную деятельность именно в прошлом году.

Также по итогам 2019 года ассортимент торговых сетей Х5 пополнился продукцией 133 новых партнёров из Южного федерального округа. Здесь впереди других - производители Краснодарского края (59 поставщиков) и Ростовской области (45). В Уральском федеральном округе договоры на поставку с Х5 заключили 100 партнёров, 49 из которых представляют Свердловскую область. 34 новых поставщика X5 располагаются в Северо-Кавказском федеральном округе, 18 из которых базируются в Ставропольском крае.

По итогам 2019 года доля местных производителей в товарообороте торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» в ряде субъектов РФ превысила 40%. Новые производители пополнили ассортимент магазинов Х5 преимущественно в «свежих» категориях (молочной и мясной гастрономии, овощах и фруктах), а также бакалее и других.

«Работа с местными поставщиками и производителями действительно очень важна для самых крупных торговых сетей, - считает Андрей Карпов, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. – В магазинах больших форматов – супермаркетах и гипермаркетах – очень выгодно смотрятся фермерские уголки, где, как раз, и представлена продукция местных производителей. И на прилавках становится все больше продуктов, которые произведены непосредственно в том регионе, где находится торговая точка. Особенно в категориях «фреш» и «ультрафреш». Их далеко везти очень трудно, поэтому и стараются продавать на месте. Это касается и известных местных марок, тех, к которым люди привыкли и полюбили».

ДЕЛОВЫЕ ФОРУМЫ, «СОВЕТЫ РЫНКА» И ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ

С локальными производителями Х5 стремится выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения. Местные поставщики, работая в партнёрстве с Х5, получают широкий канал сбыта своих товаров, а покупатели – разнообразный выбор качественной свежей продукции по разумным ценам. Аналитики утверждают, что новые партнёры Х5 стремительно расширяют географию поставок своей продукции, а также показывают стабильную положительную динамику по бизнес-показателям.

С действующими и потенциальными партнёрами компания находится в постоянном диалоге. В регионах присутствия торговых сетей проводятся регулярные мероприятия. Только в прошлом году Х5 организовала 45 мероприятий в 36 субъектах РФ. В них приняли участие более 1500 локальных поставщиков.

На пяти деловых форумах «Диалог Х5» топ-менеджмент Х5 и руководители коммерческих, маркетинговых и логистических департаментов «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Карусели» делились с партнёрами видением текущих трендов на потребительском рынке, рассказывали о стратегии компании, а также о программах и инструментах развития отношений с поставщиками.

Также в прошлом году были проведены пять мероприятий для производителей в рамках «Советов рынка» совместно с представителями Торгово-промышленной палаты и пять обучающих семинаров совместно с Корпорацией МСП для центров компетенций и производителей сельскохозяйственной продукции.

Помимо этого, X5 использует и онлайн-инструменты, регулярно проводя совместно с категорийными менеджерами торговых сетей вебинары для производителей. На них сотрудники компании консультируют региональных производителей по вопросам взаимодействия с торговой сетью, маркетинговым возможностям, требованиям к качеству, перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции и, конечно, отвечают на вопросы.

КСТАТИ

Всего в магазинах X5 представлена продукция 5 950 поставщиков.