В магазинах «Пятерочка» стало больше местных продуктов

1 245 местных компаний начали сотрудничество с X5 и теперь общее число партнеров достигло 5 950. 189 новых поставщиков и производителей базируются в Приволжском федеральном округе.

В регионах присутствия компания стремится обеспечить в своих магазинах максимальный ассортимент продукции локальных поставщиков. Новые производители пополнили ассортимент, прежде всего, «свежих» и «ультрасвежих» категорий - молочной и мясной гастрономии, овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, а также бакалеи. К началу 2020 года доля местных производителей в товарообороте X5 в ряде субъектах Приволжского Федерального округа превысила 35%.

Наибольший прирост производителей в 2019 году был зафиксирован в Нижегородской и Самарской областях. В этих регионах Х5 начала сотрудничество с 31 новым поставщиком. Далее, в порядке убывания, расположились: Башкортостан (22 поставщика), Татарстан (18), Пермский край (14), Пензенская область (13), Оренбургская, Саратовская и Ульяновская области (по 11), Удмуртская Республика и Кировская область (по 8), Чувашская Республика (5), Республики Марий Эл и Мордовия (по 3).

Выстраивание долгосрочных отношений с локальными производителями взаимовыгодно. Местные поставщики, начав сотрудничество с Х5, получают широкий канал сбыта их товаров, покупателей же ждет более разнообразный выбор качественной свежей продукции по разумным ценам. Многолетняя практика показывает, что у партнёров Х5 - положительная динамика по многим показателям. Достигается это, во-многом, за счет расширения географии поставок своей продукции. Способствует развитию поставщиков и производителей всего Приволжского Федерального округа и открывшийся в Татарстане современный распределительный центр торговой сети «Пятёрочка» - РЦ «Казань». Его мощности позволяют в сутки обрабатывать 5 000 тонн продукции более чем 600 поставщиков. Путь «грядка - прилавок универсама - холодильник покупателя» стал значительно короче.

Компания Х5 постоянно ведет диалоги с действующими и потенциальными партнёрами. Именно для этого в разных регионах ее присутствия проводятся регулярные мероприятия. В прошлом году в восьми областях и республиках ПФО компания организовала 9 крупных и серьезных встреч. Среди них выделяется форум «Диалог Х5» в Татарстане. На нем топ-менеджмент компании и руководители коммерческих, маркетинговых и логистических департаментов обсудили с партнёрами текущие тренды на потребительском рынке. Шел также разговор о стратегии компании, программах и инструментах развития отношений с поставщиками.

В 2019 году были также организованы торгово-закупочные сессии с производителями Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также Республиками Марий Эл, Башкортостан и Удмуртии. В Оренбургской области прошло заседание «Совета рынка» совместно с представителями Торгово-промышленной палаты. Параллельно Татарстан проводил обучающий семинар совместно с Корпорацией МСП.

Помимо этого, X5 развивает и онлайн-инструменты. Для производителей категорийные менеджеры торговых сетей регулярно проводятся вебинары. На них региональные поставщики получают консультации от сотрудников компании по вопросам взаимодействия с торговой сетью, маркетинговым возможностям. Очень серьезно обсуждаются требования к качеству, перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции.