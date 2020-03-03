Девочка из Инстаграма и смерть трех человек на вечеринке с сухим льдом

Она типичный блогер, пришедший к успеху. У инстаграм-аккаунта Екатерины Диденко 1,6 млн подписчиков - говорят, что несколько сотен тысяч человек подписались на нее уже после трагедии - на волне хайпа, но факт, что Диденко всего добилась, когда ее муж и двое друзей еще были живы. Чего добилась? Безбедной жизни: любой инстаграмер-миллионник неплохо зарабатывает на рекламе и не знает нужды хоть в хлебе с маслом, хоть в черной икре.

Формально Диденко рассказывает подписчикам о лекарствах. Советы той еще глубины: не давите кишечнорастворимые таблетки - так они не действуют, не покупайте вот такой антивирусный препарат - это пустышка. Диплом фармацевта для этого не нужен - достаточно навыков поиска в Гугле и общей эрудиции. Ну, так она армию фанатов и не советами собрала.

Успешный блогер продает образ жизни. Яркой, красивой, которой у рядового подписчика никогда не будет. Диденко без устали выкладывала фотографии своей семьи: вот она с улыбающимся мужем, а вот их красивые дети, а вот они все вместе - лучатся счастьем. Дома, на природе, на празднике, на отдыхе. Снимки тщательно отретушированы, на них наложены правильные фильтры. Именно эта идеальная жизнь, а не примитивные советы манят людей.

Идеальная жизнь, которой на самом деле не было и у Диденко, потому что ее не бывает в принципе. В реальности у детей могут быть сопли, у их родителей - плохое настроение; в жизни случаются разочарования. Но о таком рассказывать в нарядном инстаграме не принято.

Диденко винят в жестокосердии, говорят, что она совсем глупенькая. У нее муж умирает, а она записывает сторис для подписчиков, красиво плача в объектив. У нее муж умер, а она опять записывает сторис: на фоне потерявшей сына свекрови - рассказывает, как проходит терапию у психологов. Диденко два дня как вдова, а она спешит в «Пусть говорят» - рассказать, как именно все было в той сауне. Выглядит подавленной, но она может говорить. Вспоминать.

Да, наблюдать за этим жутко. Разве можно вести себя так, как будто у тебя умерли не муж и друзья, а любимый хомяк? Что с ней такое?!

Ничего особенного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764098" frameborder="0"></iframe> Все сторис блогера Екатерины Диденко.Собрали все сторис блогера Екатерины Диденко - как в день трагедии, так и после неё

Монетизируя востребованную псевдоискренность, годами манипулируя аудиторией, уютные инстаграм-девочки плотно сидят на игле публичного успеха, в качестве побочного эффекта теряя связь с реальностью. Диденко много работала, раскручивая свой инстаграм, она всегда хотела побольше лайков и комментов - трагедия в сауне принесла ей их столько, сколько еще никогда не было. Ей некогда скорбеть, ей пора на эфир. Горе отложено на потом. Защитная реакция сознания, посттравматический шок на фоне феномена нового времени, когда эмоциями торгуют как наркотиками.

Но рано или поздно блогер Диденко все-таки останется наедине с собой. Отложенное горе накроет ее с головой. И пусть в этот момент рядом с ней окажется кто-то живой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если у вас будут ожоги, мы ответственности не несем!»: «КП» публикует запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки

Супруг аптечного блогера не в первый раз покупал сухой лед, рассказал представитель фирмы-продавца (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кого накажут за гибель трех человек на дне рождения 29-летней блогерши Екатерины Диденко

«Комсомолка» нашла ответы на главные вопросы о трагедии на вечеринке с сухим льдом (подробности)

«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»

Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт (подробности)