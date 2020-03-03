2020-03-03T20:41:05+03:00
Звезды

"Судьба ее потрепала": как живет брошенная дочь Ирины Понаровской

Знаменитая певица дважды бросала девочку
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сама Понаровская авторитетно заявляет - она в ответе за своего сына, никакой дочери у нее нетСама Понаровская авторитетно заявляет - она в ответе за своего сына, никакой дочери у нее нетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ирина Понаровская четыре года воспитывала приемную дочь Анастасию. Девочка оказалась у нее после того, как 18-летняя поклонница однажды пришла к певице в гримерку и просто оставила ребенка, а сама бесследно исчезла. Однако в 1984 году артистка забеременела и родила сына Энтони. Приемная дочь оказалась ей не нужна, и она отправила ее в детский дом.

Анастасия Кармышева теперь взрослая женщина. Она сама стала матерью - воспитывает сына. Живет в обычной московской коммуналке.

"Она живет небогато, конечно, судьба ее потрепала. Ей всего хватает, она занимается танцами, работает в клубе", - рассказал светский хроникер Денис Сорокин.

Свою жизнь в детском доме Анастасия вспоминать не любит. Она всем хвалилась, что ее скоро заберет знаменитая мама.

"Детский дом был, мягко говоря, жестокий, очень страшный. Я там прожила около года. Это был ад на земле. Я была налысо побрита, была похожа на пацана", - поведала женщина в эфире программы "Основано на реальных событиях".

В итоге Настю вырастила воспитательница из детдома. "Мне было настолько комфортно! Я жила в полной любви, заботе. Я не держала ни на кого обид, никакой злости", - делится Кармышева.

Анастасия Кармышева теперь взрослая женщина. Она сама стала матерью

Анастасия Кармышева теперь взрослая женщина. Она сама стала матерью

Анастасия вновь встретилась со знаменитой приемной матерью несколько лет назад в шоу "Жди меня". После этого Понаровская предложила девушке переехать к ней. Настя даже подружилась с сыном звезды Энтони.

Казалось, певица души не чает в девочке. Однако идиллия продлилась недолго. Когда Настя примерила мамины украшения и пошла в них в магазин, Ирина Понаровская посчитала это воровством и прогнала девушку. "У меня не было мысли вообще их забирать. Я просто надела и пошла. Не было никакого грабежа", - разводит руками Анастасия.

irinaponarovskayairinaponarovskaya
Ирина Понаровская выглядит как девочка
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Сама Понаровская авторитетно заявляет - она в ответе за своего сына, никакой дочери у нее нет. "Это не приемная дочь мне, это посторонний человек, взятая мной случайно от ее беды. Она была такая маленькая, больная, дистрофичная. Я понимала, что, если я не возьму ее, она умрет. Она прощена, эта девочка...", - заявила знаменитость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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