Карантин оплачивают, а врачи приходят на дом

Некоторые жители Москвы в той ли иной степени столкнулись с карантинными мерами, предпринимаемыми в столице. Кого-то в аэропорту по прилету из далекой страны встречали медики, у кого-то в доме соседи сидят на домашнем карантине. Как устроены карантинные меры? Об этом мы спросили врач-инфекциониста Владимира Никифорова, доктора медицинских наук, главного инфекциониста Федерального медико-биологического агентства России.

- Владимир Владимирович, по какому принципу медики в аэропорту определяют на кого обращать внимание, а на кого нет?

- Обращают внимание на тех людей, которые прилетели из областей с высоким уровнем заражения коронавирусом. Затем смотрят симптомы, по которым можно определить, что человек заражен - это температура, насморк и кашель. Больше никаких симптомов нет. Можно ли поставить глухой кордон на границе? Нет. Потому что отрезать можно только тех, у кого уже есть клиника, признаки респираторных заболеваний (насморк, кашель, слезотечение и температура), а это только верхушка айсберга. Поэтому сейчас сделали просто: всех, кто едет из определенного списка стран, сажают на домашний карантин, без всякого разбора. А вот у кого температура, тех отправляют уже в изолятор инфекционный. Вот и все.

- Говорят, что не все хотят сидеть на 14 дней дома в изоляции, поскольку люди в это время теряют в заработке. Оплачивается ли время, которое человек провел на карантине?

- Комментировать то, как обеспечивается карантин, я не могу, это не моя сфера компетенции, но когда я сам прилетал из Китая и проходил карантин, то получил больничный лист. Он был оплачен.

- Если после 14 дней карантина человек почувствовал признаки болезни и пошел в поликлинику, он же всех там заразит?

- Всех специально предупреждают, чтобы они не шли в поликлиники с признаками болезни, а вызывали врача на дом.

- А как будут защищаться врачи, отправляющиеся на такой вызов? Ведь в Китае много умерших именно среди врачей, которые контактировали с больными и получили большую вирусную нагрузку?

- По идее, в маске, в перчатках, в очках. Я ни разу не видел, чтобы по Москве ездили врачи в противочумном костюме.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На сайте правительства Москвы создан специальный раздел, в котором отслеживается ситуация с коронавирусом. Там даны четкие рекомендации москвичам, вернувшимся из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции

- Рекомендуется оставаться дома, не ходить на работу, учебу, свести к минимуму посещение общественных мест и пользование общественным транспортом. Этих же правила относятся и к членам их семей.

- В случае появления первых симптомов инфекционного заболевания, нужно незамедлительно вызвать врача на дом. Во время вызова расскажите врачу, что вы недавно вернулись из страны, при посещении которой имеется риск инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией.

- Важно не допускать посещения медицинского учреждения и ни в коем случае не прибегать к самолечению.

- Обязательно нужно сообщить в медицинское учреждение по месту прикрепления о том, что в посещали страну, в которой есть заболевшие новой коронавирусной инфекцией.

Если вам нужно оформить больничный лист или справку, вызовите врача городской поликлиники на дом, указав, что вы прибыли из страны, при посещении которой имеется риск инфицирования и заболевания коронавирусом.

ВАЖНО!

В Роспотребнадзоре сообщили, что заработала горячая линия для людей по вопросам коронавируса - 8(499) 251-83-00

По данным Роспотребнадзора тест-системы для определения коронавируса есть в каждом субъекте Российской Федерации и на коронавирусную инфекцию обследуют всех подозрительных, в том числе с симптомами пневмонии, даже если они не посещали зарубежные страны. Уже проведено более 100 тысяч исследований, в среднем таких исследований проводится по 20 тысяч в неделю. Лаборатории Роспотребнадзора работают круглосуточно.