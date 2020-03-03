Такими вы этих певиц не помните: звезды в начале карьеры и до уколов красоты

У врачей-косметологов в 21 веке возможностей намного больше, чем у их коллег в прошлом веке. Поэтому многие звезды омолаживаются без пластических операций, отдавая предпочтение аппаратной косметологии и инъекциям. Мы сравнили известных певиц сейчас и в самом начале их карьеры. Удивительно, но многие выглядят минимум на 10 лет моложе цифр в паспорте. Рассматриваем 10 красивых и знаменитых певиц сейчас и в молодости.

66-летняя Любовь Успенская может позволить себе мини-юбки и дерзкие декольте. Фигура у певицы, как у молодой женщины, которая часами изнуряет себя тренировками в спортзале. Успенская не фанат фитнеса, но ее фигура - результат правильного питания, тренировок, уходовых процедур. Пластические хирурги предполагают, что Успенская делала блефаропластику и подтяжку - ведь у певицы идеальный овал лица, нет крупных складок и морщин. Не исключена и мезотерапия - инъекции препаратов, которые активируют выработку коллагена и эластина, разглаживают морщины.

50-летняя Татьяна Буланова постоянно на жестких диетах - ограничения в питании певица считает одним из главных секретов красоты. Пластические операции считает действенным средством омоложения, но боится ложиться под нож. «Уколы красоты я делала, и были неудачные последствия: однажды мне вкололи ботокс, и я не могла говорить!» - не стесняется неудачного опыта Буланова.

Татьяна Буланова постоянно на жестких диетах - ограничения в питании певица считает одним из главных секретов красотыФото: Личный архив

55-летняя Наталья Ветлицкая осталась такой же хрупкой, как и 20 лет назад. Певица много занимается йогой, мало ест, вегетарианка. Пластику не делала, но колет ботокс в поперечную морщину между бровями. Ветлицкая не скрывала это от «Комсомолки», но подчеркивала, что кардинальных вмешательств во внешность у нее пока не было: «Я, конечно, вижу, что у меня на лице что-то уже не совсем так, как мне бы хотелось, но заморачиваться я не хочу. Пока ситуация не критическая...» Наталья говорит, что у нее сейчас нет времени на всевозможные уколы красоты, так как она готовит новую концертную программу.

Ветлицкой сделала укороченную стрижку - стилисты говорят, что этот прием после сорока лет помогает сбросить лишнюю «десяточку».

Наталья Ветлицкая осталась такой же хрупкой, как и 20 лет назадФото: Личный архив

68-летняя Ирина Аллегрова и сейчас щеголяет в откровенных нарядах, которые не скрывают ни талии, ни стройных ног. Некоторые пластические хирурги намекали, что Аллегрова делала блефаропластику. Одна сама Ирина Александровна это отрицает: «Не подпускаю ни одного косметолога - только гены и господь бог. А еще кремы...» Аллегрова не жалеет денег на дорогую косметику, крема и другие омолаживающие уходовые средства.

Некоторые пластические хирурги намекали, что Аллегрова делала блефаропластику. Одна сама Ирина Александровна это отрицаетФото: Евгения ГУСЕВА

64-летняя Лариса Долина знает толк в диетах. Много лет различные СМИ повторяют старинную диету Долиной: через день надо пить кефир вместо еды, то есть сегодня питаешь, как обычно - а завтра день на кефире. Однако, Лариса Александровна теперь придерживается других правил: два самых важных - каждое утро натощак пить кипячёную воду с лимоном, вечером не есть после шести. Уже второй года у Ларисы Долиной идеальный овал лица - можно предположить, что это результат фейслифтинга - подтяжки, которая восстанавливает идеальные контуры лица и шеи, убирает морщины.

Лариса Долина знает толк в диетахФото: GLOBAL LOOK PRESS

50-летняя Анжелика Варум запрещает фотошопить свои снимки - она не переживает из-за морщинок. Хотя морщин у нее не больше, чем у 35-летней женщины. Сама Варум, как и большинство ее коллег, напрямую не признается в том, что делает «уколы красоты»: «Пасую перед радикальными мерами, руководствуясь исключительно животным страхом. Нам ведь по долгу службы необходимо быть молодыми и свежими, без морщин и мешков под глазами. В наше время надо или соответствовать стандартам, или вон из профессии!»

Анжелика Варум запрещает фотошопить свои снимкиФото: Личный архив

55-летняя Алена Апина так рассуждала об уколах красоты: «Я еще никогда не видела, чтобы человек, обладая здоровым разумом и подходом - этими уколами себя обезобразил». Иногда, видимо после очередных процедур, поклонники упрекают Апину: «Зачем вы так сильно качаете губы?»

После очередных процедур, поклонники упрекают АпинуФото: Личный архив

Возраст 72-летней Софии Ротару выдают руки, так как лицо и шея после ряда процедур в идеальной для таких лет форме. Певица ежегодно посещает в Италии клинику, где проходит детокс-терапию. Ну и без пластики такое омоложение вряд ли получишь - другое дело, что большинству ровесниц Ротару не везло с пластическими хирургами. А у Софии Михайловны - идеальный результат. Специалисты предполагают, что певица могла делать блефаропластику и подтяжку у именитого хирурга.

Певица ежегодно посещает в Италии клинику, где проходит детокс-терапиюФото: Личный архив

61-летняя Ирина Отиева делает татуаж бровей и легкие косметологические процедуры. Отиева не скрывает, что не против пластики и готова была сделать подтяжку, но у нее серьезные медицинские противопоказания для подобного хирургического вмешательства: «И врачи от меня бегут, как черт от ладана». Ирина - аллергик, поэтому крема делает сама на основе оливкового масла, кедровых орехов и других компонентов.

Ирина Отиева делает татуаж бровей и легкие косметологические процедурыФото: Личный архив

61-летняя Ольга Зарубина никогда не сидела на диетах - повезло певице, она не склонна к полноте. Правильно питается, занимается йогой и боится пластики по двум причинам. Результатов подтяжки хватит на 10 лет - в лучшем случае на 15. Потом придется делать вновь (уже в сильно пожилом возрасте), так как другие методы не помогут. Кроме того, реакция организма на хирургическое вмешательство - непредсказуема. «Подтяжка - это на определенный период времени. Не надо!» - считает Зарубина.