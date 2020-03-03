«Ее секрет в пластике, а не в силиконовой маске»: Косметолог объяснила, почему так молодо выглядит 72-летняя София Ротару

Уже не первую неделю поклонники Софии Ротару обсуждают подозрения репортеров издания «Тайны звезд», которые решили, что 72-летняя певица прячет возрастные изменения под специальной силиконовой маской. Мол, София Михайловна часами накладывает пластический грим, который обычно используют в пародийных шоу и фильмах ужасов, чтобы всегда быть такой молодой и красивой.

Сплетники предположили, что именно из-за этой маски у артистки случился два года назад гипертонический криз.

Ведь в такой маске нельзя долго находиться, она плохо пропускает воздух, кожа в ней не дышит.

Однако концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров лишь посмеялся над сплетнями.

- Этот бред про маску мы и раньше читали. Конечно же, это враньё, - говорит директор Софии Ротару.

Косметолог Марта Орлова, которой мы показали фото Софии Ротару, тоже думает, что никакая маска певице не нужна. Дескать, секрет молодости певицы — генетика и удачная пластика.

- Красота София Ротару - это, безусловно, сочетание прекрасной генетики с шедеврально осуществлёнными блефаропластикой (подтяжка век), ринопластикой (изменение формы носа) и хирургической подтяжкой средней и нижней трети лица, - предполагает косметолог Марта Орлова. - Безусловно, артистка нуждается в постоянной поддержке различными косметологическими процедурами, в том числе, инъекциями, но точно не нуждается ни в каких силиконовых накладках. А гипертонический криз может произойти и у молодой певицы от интенсивного гастрольного графика.